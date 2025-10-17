Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu: Döviz mi, altın mı, borsa mı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,77 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 7,74, avro/TL yüzde 1,30 ve dolar/TL yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 41,9530 liraya, avro yüzde 1,30 düşerek 49,0060 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

