"11 Mayıs'ta otomotiv ana fabrikaları üretime başlayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki tüm otomotiv ana fabrikalarının tekrar faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

5.05.2020 14:22:000
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"11 Mayıs'ta otomotiv ana fabrikaları üretime başlayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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