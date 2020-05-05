"11 Mayıs'ta otomotiv ana fabrikaları üretime başlayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 11 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki tüm otomotiv ana fabrikalarının tekrar faaliyetlerine başlayacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi.
Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.