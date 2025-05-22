137 yıllık şirket el değiştirdi: Yeni sahibi kim oldu?

Holdingin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, 'Helvacızade Grubu’nu bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Satın alma süreci, yasal onayların alınması ile tamamlandı' diye konuştu.

Bacacı Yatırım Holding, 137 yıllık Helvacızade Grubu’nu yaklaşık 3 milyar TL’ye bünyesine kattığını duyurdu. Bu satın alma ile Zade Yağları ve Zade Vital markalarının da Bacacı Grubu’na geçtiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Holdingin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, “Helvacızade Grubu’nu bünyemize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Satın alma süreci, yasal onayların alınması ve hisse devrinin yapılması ile tamamlandı. Bu adımla birlikte Zade Yağları ve Zade Vital markaları artık grubumuzun bir parçası oldu” dedi.