14. Ankara Startup Zirvesi yapıldı

Web ve mobil tabanlı girişimcilere özel olarak düzenlenen, girişimciler ile sektör liderleri ve yatırımcıları biaraya getirmeyi hedefleyen Ankara Startup Zirvesi’nin 14’üncüsü, 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.

400’ün üzerinde katılımın olduğu Zirve’nin ilk gününde Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Oracle’dan Sinem Kaya, Fark Labs’tan İlknur İlkyaz Gül ve Ünlü & Co Analist’ten Emre Sarıgedik girişimcilik, teknoloji ve yatırım üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ayrıca bilişim teknolojilerinde ileri gelen değerli grişimcilerin deneyimlerini paylaştığı “Legends of E-commerce” paneline Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Prisync CEO’su Burç Tanır, Mugo & ikas.com Kurucusu Mustafa Namoğlu katılım gösterirken, dünyanın farklı noktalarında yaşayan veya daha önce yaşamış Türk girişimci tecrübelerinin aktarıldığı “Turkish Rocket Liftoff!” panelinde ise Eddi.ai’den Bağlan Rhymes, Mackolik, Masomo, Kokteyl, Admost’tan Erdem Yurdanur, Founder’s FAQ’tan İlker Köksal ve Gazeteci, Teknoloji ve Girişimcilik Yazarı Timur Sırt yer aldı.

Etkinliğin ikinci gününde de Galata Business Angels’tan Ömer Akarca, 212 Ventures Capital’den Ali Karabey, 500 Startups’tan Enis Hulli ve Gain Global’den Kurtuluş Bektaş’ın yer aldığı yatırımcı paneli ile başlayan zirve proje sunumları ile devam etti.

İki farklı kategori altında sahneye çıkan ekipler, verilen sürelerde projelerini aktarabilmek ve jürinin dikkatini çekebilmek için kıyasıya mücadele etti.

“Elevator Pitch”te 11 yarışmacı 3 dakikalık asansör konuşması sunumunu “Final Battle”da ise 9 yarışmacı 6 dakikalık final sunumunu gerçekleştirdi.

Çeşitli ödüllerin verildiği Zirvede; Bulut tabanlı futbol scouting yazılımı yapan “TrScouts Football Scouting” projesi Bilkent CYBERPARK’tan bir yıl süreyle ücretsiz ofis ödülünü almaya hak kazanırken diyabet hastalarının ihtiyaç duyduğu insülini vücutlarına pompalayan bir sistem geliştiren “iMed” ve İngilizce-Türkçe online hukuk sözlüğü ve hukuk alanında uzmanlaşan tercümanlarla hukukçuların buluştuğu pazar yeri geliştiren “Legaling” projeleri de ücretsiz ön kuluçka ödülünü kazandı.