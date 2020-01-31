15 dakikada servetine servet kattı

Amazon’un kurucu ve CEO’su Jeff Bezos, ABD’de Perşembe günkü seans sonrası işlemlerde servetini 13 milyar dolardan fazla artırdı.

31 OCAK, 20200
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15 dakikada servetine servet kattı

Amazon’un hisse senetleri, dördüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından New York saatiyle 16:16’da yüzde 12 yükselişle 2,100 doları gördü. Böylece piyasa değeri 90 milyar dolarlık artışla 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bloomberght’de yer alan habere göre, e-ticaret devi tarafından açıklanan finansallara göre şirketin dördüncü çeyrekte net satış geliri 87.4 milyar dolar ile 86.17 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Hisse başına kar aynı dönemde 6.47 dolar oldu. Beklenti ise 4.11 dolar idi.

Ayrıca şirket 2020’nin ilk çeyreği için satış tahminini 69.0 milyar dolardan 73.0 milyar dolara yükseltti. Beklenti 71.56 milyar dolar idi.

Mevcut hisse fiyatıyla hesaplandığında, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos’un serveti 129.5 milyar dolar civarında bulunuyor.

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