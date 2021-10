16. Contemporary Istanbul, Tersane’de başlıyor

Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmak ve şehrin yeni kültür sanat merkezi olmak için hazırlıklarına devam eden Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda dünya sanat çevrelerinde başarı ile temsil eden Contemporary Istanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary Istanbul, 9 bin 500 m2 kapalı ve 10 bin m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanat severleri Tersane İstanbul’da ağırlayacak.

16. Contemporary Istanbul’da sanat severler neler görecek?

Tersane İstanbul’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerinin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul’daki fuar alanında caz konserleri yapılacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Haliç’in tarihsel önemini ve kültüre olan katkısını çağdaş sanatla birlikte ifade etmeye hazırlanıyoruz. 16. yılımızda yaptığımız bu mekan değişikliği ile ikinci 15 yılımıza başlıyoruz. Bunu salt bir mekan değişikliği olarak değil, CI olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerimizin ilk adımı olarak değerlendirebiliriz. Tarihin her alanda parladığı bu şehirde, Haliç Tersaneleri, yani Tersane İstanbul; Bizans ve Osmanlı döneminde etkin rol oynamıştı ve şimdi, CI olarak yeni mekanında Türkiye’nin çağdaş sanat fuarı olarak, sanatçıları, galerileri ve ziyaretçiyi bu buluşma noktasında kültür ve sanatla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgede çağdaş sanatı açık ve kapalı olmak üzere her alanda ağırlamak bizi çok heyecanlandırıyor. Burada belirtmek isterim ki Venedik’ten sonra bir çağdaş sanat fuarı tarihi bir yapıda gerçekleştirilecek. Tarihte Altın Boynuz olarak bilinen Haliç’in tekrar eski ihtişamına kavuşturan bu yenileme projesinden sesimizi çağdaş sanatla yükselteceğimiz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz. Bu noktada öncelikle 16. yılımızda yanımızda olan Akbank’a, ilk projelendirmesini gördüğümde beni çok heyecanlandıran ve fuarı gerçekleştirebilmemiz için Tersane İstanbul’un zamanından sekiz ay önce CI’ın kullanımına açan, bizden her konuda desteğini esirgemeyen Haliç Altınboynuz ekibine teşekkür ederim” dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şu mesajı iletti:

"Akbank’ın ana sponsorluğunda bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul, Türkiye ve İstanbul için çok önemli bir sanat buluşması. Hem ülkemizi ve İstanbul’u hem de Türk sanatçılarını yurtdışında kaliteli, iyi bir şekilde temsil eden çok önemli bir proje. Fuarımız bu yıl baştan sona restore edilen, geçmişle modernin buluştuğu Tersane İstanbul’da yapılacak. İstanbul’da sanat sezonunun başladığının habercisi olan Contemporary Istanbul’un şehrimizin dinamik çağdaş sanat ortamını daha da körükleyeceğine inanıyorum. Yeni mekanında dopdolu bir fuar sanatseverleri bekliyor. Akbank Günümüz Sanatçıları sergisi, The Yard heykel sergisi bu özel sergilerden birkaçı… Contemporary Istanbul bizim için belirli tarihlerde olup biten bir etkinlikten daha fazlası. Bu özel etkinliğin bugüne kadar önemli oluşumlara ve sanatçılara esin kaynağı olduğuna inanıyorum. Bunda Akbank olarak katkımız olduğunu bilmek bize gurur veriyor. Geldiğimiz noktada çağdaş sanatın Türkiye’deki en önemli destekçilerinden biri olarak görülmekten gurur duyuyoruz.”