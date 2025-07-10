MSB resmen duyurdu: Bedelli askerlik tutarı belli oldu

MSB, "Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur" açıklamasında bulundu.

10.07.2025 16:42:080
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MSB resmen duyurdu: Bedelli askerlik tutarı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin de açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da açıklama paylaşıldı:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850,64 (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli TL, altmış dört Kuruş) olmuştur.  8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

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