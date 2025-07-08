Avrupakent GYO, toplam 1 milyar 975 milyon TL temettü dağıtacak

Avrupakent GYO, bu yıl 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375 TL temettü açıklamıştı. Şirket 2. taksit olarak net 1.5 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz.

Toplam 1 milyar 975 milyon TL temettü dağıtacak



Avrupakent GYO bugün temettü dağıtımına ilişkin açıklama yaptı. Şirket bu yıl dağıtılabilir net kârının %80’ini temettü olarak yatırımcılarına dağıtıyor. Toplam 1 milyar 975 milyon TL temettü ödemesi üç taksitte yapılırken, ilk taksit 25 Nisan 2025 tarihinde 600 milyon TL olarak gerçekleştirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ikinci taksit ödemesi 9 Temmuz 2025’te yine 600 milyon TL olarak yapılacak. Üçüncü ve son taksitin ise yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl da aynı oranla, yani dağıtılabilir net kârının %80’ini temettü olarak dağıtmış ve yatırımcılarına toplam 840 milyon TL ödeme gerçekleştirmişti. Böylece bu yılki temettü tutarı geçen yıla göre %135 artış göstermiş oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arz sürecinde esas sözleşmesine “net kârın en az %50’si dağıtılır” hükmünü koyan Avrupakent GYO, 28 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı kanun ve 23 seri nolu Kurumlar Vergisi Tebliği’ne sektör genelinden önce uyum sağlamıştı. O tarihten bu yana, her yıl %80 seviyesinde temettü dağıtarak bu alanda istikrarlı bir çizgi izleyen sayılı GYO’lardan biri konumuna geldi.

Artaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Avrupakent GYO; alışveriş merkezleri, cadde mağazaları, oteller, konutlar ve diğer yüksek profilli gayrimenkullerden oluşan portföyüyle öne çıkıyor.