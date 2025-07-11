Sahipsiz araçlara yeni düzenleme: 14 bin araç hızla satışa çıkıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulleri düzenlenmişti.

Yediemin otoparklarında bekleyen araçların hızla satışının önü açılırken, böylece sayısı 14 bin olduğu tahmin edilen bu araçların ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konuya ilişkin tebliği yayımlayarak satış sürecine ilişkin işlemleri hızlandırdı.

Tebliğle, bu araçların satışına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve taşra trafik birimleri tarafından trafikten men edilen araç sahiplerine tebliğde bulunulacak. Bu araçlardan, sahipleri tarafından trafikten men edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayanlar, illerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde de milli emlak müdürlükleri tarafından satılacak.

Satış işleminden önce araç sahiplerinden adresi bilinenlere bu araçların satılacağı bildirilecek.

Görevlendirilecek makine mühendislerince düzenlenecek rapor sonucunda hurda durumda olduğu tespit edilen araçlar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış firmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen bedelden aşağı olmamak üzere pazarlık usulüyle satılacak.

Düzenlenen rapor sonucunda hurda durumda olmadığı tespit edilen araçların satışı ise idarece yapılacak. Satışı yapılan araçlar için aracın teknik özelliklerini belirten cins, marka, model, tip, renk, motor ve şase numarası ile müşterinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı satış belgesi düzenlenecek.

Araç üzerindeki şerhler kaldırılacak

Satışı yapılan araçların üzerinde bulunan "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi şerhler kaldırılacak. Satış konusu aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibine ait olacak, araç mülkiyeti tüm borç ve yüklerinden ari olarak yeni sahibine geçecek.

Alacağını karşılaması halinde satış tutarı, hak sahiplerine dağıtılacak. Bakiye bir tutar bulunması halinde araç sahibine tebligat yapılarak bir ay içerisinde müracaat edilmesi halinde bu tutarın kendisine verileceği bildirilecek.

"Ekonomiye kazandırılacak"

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç da yediemin otoparklarındaki araçların sahipsiz ve kazaya karışmış olduğunu, haciz, rehin ve ipotek durumları dolayısıyla da 6 ayda satışının mümkün olmadığını bildirdi.

Dolayısıyla bu araçların atıl şekilde yıllarca otoparklarda kaldığını aktaran Uluç, "Yapılan düzenlemeyle, araçlar üzerine haciz, rehin, ipotek gelse bile yeni sahibine bunlardan ari olarak satılacak, üzerinde yakalama kararı olmayan ve otoparklarda 6 aydır bekleyen araçların satışı hızla yapılabilecek. Türkiye genelinde bu durumda 14 bin araç bulunduğunu ve bunların satışından yaklaşık 50 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz. Araçlar satıldıktan sonra devlet de motorlu taşıtlar vergisini alacak. Yani satıştan elde edilen gelir vergi, otopark ve emanet hesaba aktarılarak araç sahibine gidiyor. 5 yıl içinde kimse bu hesaptan parayı gelip almazsa, bu miktar otomatikman hazineye 'gelir' kaydediliyor." dedi.

Uluç, bu araçların çoğunlukla hurdacılar tarafından alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir arabada koltuklar hariç tüm materyaller geri dönüşümde kullanılıyor. Motor bloku, bakır teller, camlar tekrar kullanabiliyor. Bu araçlar geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılabilecek. Artık sanayinin hammadde ihtiyacı için yurt dışından hurda araç ithal etmek durumunda kalmayacağız. Bu düzenlemeyle hem ekonomi, sanayi, kamu, tüketici ve çevre kazanacak hem de araç sahibi söz konusu aracından bir an önce kurtulmuş olacak."