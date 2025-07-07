Girişimci kadınlar için rehber hazırlanıyor

TÜRKONFED, Türkiye İş Bankası ve UN Women ECARO işbirliğiyle hazırlanan "Uluslararası Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı" hem şirketler hem de girişimci kadınlar için rehber olacak.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (UN Women ECARO) işbirliğiyle "Uluslararası Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı" hazırlanıyor.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED, Türkiye İş Bankası ve UN Women ECARO, 2023'te Girişimde Kadın Gücü projesi kapsamında kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmak üzere bir rehber yayımlamıştı. Üç kurum, bu rehberin uluslararası standartlara uygun şekilde yapılandırılması amacıyla yeniden bir araya geldi.

İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenen törende, bu yıl yayımlanması planlanan "Uluslararası Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı" için TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Yasemin Açık, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş ve UN Women Türkiye Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı Uzmanı Ana Pashalishvili imza attı.

"Eşitlikçi bir iş dünyası ekosistemi oluşturma yolunda önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasemin Açık, girişimci kadınların ekonomik yaşamda güçlenmesinde tedarik zincirlerine erişimin kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu çalışmayla tedarikçi kadınların uluslararası arenada teklif verebildiği, sürece dahil olabildiği ve görünürlük kazandığı bir sistemin gelişmesine katkı sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Tedarik süreçlerinde eşitlikçi bakış açısının yerleşmesinin yalnızca girişimci kadınlar için değil, iş dünyasının kapsayıcılığı açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Açık, "Öte yandan TÜRKONFED olarak yerelden ulusala uzanan yapımız ve bünyemizdeki kadın dernekleriyle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde sahada somut sonuçlar üretebiliyoruz. Hazırlanacak rehberin, bu deneyimi daha da derinleştirerek eşitlikçi bir iş dünyası ekosistemi oluşturma yolunda önemli bir adım olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özge Küllah Kurtuluş da sürdürülebilir bir ekonomi için girişimci kadınların ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerindeki rolünü artırmanın şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirinin daha kapsayıcı hale gelmesi ve kadınların sisteme dahil olmasının kolaylaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. El kitabımızın ilk versiyonunda kadınların ihalelere nasıl katılabileceklerine ve karşılaşabilecekleri zorluklara dair yol gösterici bilgiler sunmuştuk. Bu rehbere gelen olumlu geri bildirimler, çalışmanın küresel ölçekte genişletilmesi için güçlü bir motivasyon yarattı. Biz de yalnızca finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesinde, girişimci kadınların her aşamada yanında olan bir yol arkadaşı olarak hareket etmeye devam edeceğiz."

"Özel sektör, değer zincirlerini girişimci kadınlara açarak tedarikçilerini çeşitlendirebilir"

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Elisa Fernandez Saenz ise kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedarikin sadece eşitlik için bir araç değil, ekonomik büyüme için bir katalizör olduğunu belirterek, "Özel sektör, değer zincirlerini girişimci kadınlara açarak tedarikçilerini çeşitlendirebilir, kadınların işlerini büyütmeleri için fırsatlar yaratabilir ve gelişen, daha kapsayıcı bir ekonomiye katkıda bulunabilir. UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin bu önemli çalışmayı genişletmesinden ve daha fazla şirketin ve girişimci kadının, kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedariki entegre etme kapasitesini geliştirmesine olanak sağlayacak olan TÜRKONFED ve İş Bankası ile ortaklığımızdan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 2023'te yayımlanan rehber kitap, uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılacak. UN Women'ın kadın-erkek eşitliğine duyarlı tedarik (GRP) kriterlerinin esas alınacağı ve küresel iyi uygulamaların yer alacağı kitap, Şirketler için GRP Rehberi, Girişimci Kadınlar için GRP Rehberi, Şirketler için Eğitim Kılavuzu ve Girişimci Kadınlar için Eğitim Kılavuzu olmak üzere dört bölümden oluşacak. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak kitap üç kurumun platformlarında ücretsiz olarak erişime açılacak.