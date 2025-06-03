169 OSB'de 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayici başvurdu

Bakan Kacır, "169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu" dedi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerdeki yatırım yerlerine yönelik tahsis başvurularına ilişkin bilgi verdi. OSB'lerin yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Uygulamanın ilk 8 ayında OSB’lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi oldu. 169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu. 43 OSB'de 28,7 milyon metrekarelik alan için 1085 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ayki ilanla birlikte 119 OSB'de 18 milyon 763 bin metrekarelik 1212 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 27 OSB'de 6 milyon 860 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretimin ve istihdamın büyüdüğü güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."

🏭 Organize Sanayi Bölgelerimizde yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicimizin erişimine sunmaya devam ediyoruz.



📊 Uygulamanın ilk 8 ayında OSB’lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi oldu.



✅ 169 OSB’de 14,7 milyon m²’lik 1.292 yatırım yeri için 3.132 sanayicimiz başvurdu.… pic.twitter.com/16wDXiMt0U — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 3, 2025



















