169 OSB'de 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayici başvurdu

Bakan Kacır, "169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu" dedi.

3.06.2025 16:37:050
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169 OSB'de 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayici başvurdu

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerdeki yatırım yerlerine yönelik tahsis başvurularına ilişkin bilgi verdi. OSB'lerin yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Uygulamanın ilk 8 ayında OSB’lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi oldu. 169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu. 43 OSB'de 28,7 milyon metrekarelik alan için 1085 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ayki ilanla birlikte 119 OSB'de 18 milyon 763 bin metrekarelik 1212 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 27 OSB'de 6 milyon 860 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretimin ve istihdamın büyüdüğü güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."






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