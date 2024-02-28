17'inci Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması: Kazananlar açıklandı

Bu yıl 17'ncisini gerçekleştirilen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda beş kategorinin birincileri açıklandı. DG Geri Kazanım'ın kurucusu Nagihan Yılmaz "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" oldu. Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi, Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi ve bu yıl ilk kez eklenen Türkiye’nin Kadın Kooperatifi kategorilerinde kazananlar ödüllerini aldı.

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kadın ve erkeğin tamamen eşit olduğu, kadınların da iş hayatının parçası olduğu bir dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilebileceğini belirtti.

Baştuğ, son yıllarda kadınların girişimci olmasını teşvik eden ve kadın girişimciliğini destekleyen çok değerli çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "2006 yılından bu yana kadın girişimcilere verdiğimiz aralıksız desteğimiz, bugün hem bankacılık hem farklı sektörlerde örnek alınarak yeni programların yaratılmasına vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını sürdürülebilirlik stratejilerinin odaklarından olan "kapsayıcı büyüme" başlığında değerlendirdiklerini hatırlatan Baştuğ, "17 yıldır kesintisiz devam eden bu program kapsamında, sadece son 5 yılda sağladığımız finansman desteği 200 milyar lirayı aşarken 20 yıla yakın zamanda bütünsel olarak sağladığımız desteklerimizle ekosistemde etkin bir fayda yarattık." değerlendirmesinde bulunarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ise, kadın girişimcilerin başarılarının farkına varabilmeleri ve cesaretlendirilebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Sadece 100'lerle başladığımız bu organizasyonda bugüne kadar gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aştı. Bugün Türkiye'de kadın girişimci denilince birçok kişinin ilk aklına gelen başarılarıyla rol model olan pek çok kadın girişimcinin yolu yarışmamızla kesişti.

Yaptıkları iş ve süreçlerle, teknoloji, geri dönüşüm, enerji, sağlık gibi alanlarda bugüne kadar Türkiye’de birçok kişinin yapamadığı işleri geliştiren kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu yıl yarışmamıza ilk defa 'Türkiye’nin Kadın Kooperatifi' kategorisini ekledik. Bu kategoriyle Anadolu'da kısıtlı imkânlarla iş yapmaya çalışan kadınları desteklemeyi ve kadın kooperatiflerini yarışmaya dahil ederek görünür olmalarını amaçladık."

KAGİDER BAŞKANI BEZİRCİOĞLU: ÖYKÜSÜ KARANLIKTA KALAN KADIN GİRİŞİMCİLERE IŞIK TUTACAK

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu da, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 103 başvuru ile başladığı ilk senesinden, bugün binlerce başvuruya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve böylesi bir oluşumun paydaşı olmaktan onur duyduklarını anlattı.

Her kadına girişimcilik cesareti veren yönüyle yarışmanın önemine vurgu yapan Bezircioğlu, "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının, esas kıymeti, başvuran, yarışan ve finale kalan kadın girişimcilerden çok, “öyküsü karanl��kta kalan kadın girişimcilere tutacağı ışıkla anlam kazanacaktır." açıklamasında bulundu.

Kadınların güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyerek her mecrada kadın girişimciliğini desteklemek için hem ekonomik hem de sosyal alanda kadınların güç kazanmasına yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Bezircioğlu şunları kaydetti:

"Bugüne kadar binlerce kadın girişimciye destek olmakla kalmadık, aynı zamanda onların başarı hikayelerini topluma duyurarak, diğer kadınlara ilham kaynağı olmalarını sağladık. Girişimcilik yolunda kadınlara yol arkadaşlığı yaptık, gelişmelerine tanık olduk, hep birlikte sevindik ve başarılarıyla gurur duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Ortak hedefimiz, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında daha çok kadının sesini dünyaya duyurabilmek ve öykünülecek öyküler yaratma yolculuğunda, girişimci kadınlara daha çok cesaret vermek olacaktır."

EKONOMİST GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILMAZ: YARIŞMAYA 17 YILDA 45 BİN GİRİŞİMCİ KATILDI

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise, Ekonomist dergisi olarak yaptıkları her işin sürdürülebilir olması bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Yılmaz, "Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte 17 yıl önce bir yola çıktık. Türkiye ekosisteminde kadının gücünü artırma adına 17 yıl önce başlattığımız yarışmamızda bugüne kadar 45 bin kadın girişimcimiz yarışmamıza katıldı. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 3'lerden yüzde 13-14'lere geldi. 17 yıl önce yola çıktığımızda tek kategoride ödül verirken, gelişen kadın girişimci ekosisteminin, kadın girişimcilerin güçlü adımları ile birlikte bugün gelinen noktada kategori sayısını beşe çıkardık." yorumunu yaptı.

5 KATEGORİDE BİRİNCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmasında beş kategorinin birincileri açıklandı.

Yarışmada, DG Geri Kazanım'ın kurucusu Nagihan Yılmaz, "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi", Bilge Can, Anatolian Craft girişimiyle "Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi", Seyyare Sungur, Fındık Ocağı girişimiyle "Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi" oldu.

Şevin Ballıktaş, Usersdot girişimiyle "Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" seçilirken, bu yıl ödül kategorisine eklenen "Türkiye’nin Kadın Kooperatifi" ödülünü ise Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) adına Leyla Ayvazoğlu aldı.