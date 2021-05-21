18 yaş altına BES, Meclis'te kabul edildi

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına imkan tanınacak yasa TBMM'de kabul edildi.

21.05.2021 10:12:000
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18 yaş altına BES, Meclis'te kabul edildi

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

Yasa ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor.

Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK, TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanlarından oluşuyor.

Yasa ile ayrıca ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşebilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

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