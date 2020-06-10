18 yaş altına yasak kalktı, 65 yaş için günde 10 saat serbestlik geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı kısıtlamaların kaldırıldığını açıklarken, "65 yaş ve üstü vatandaşlar da haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler" dedi.

10.06.2020 08:58:000
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18 yaş altına yasak kalktı, 65 yaş için günde 10 saat serbestlik geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır dedi.

Erdoan, "65 yaş ve üstü vatandaşlar haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00den 24.00e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuzdan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nikah salonları 15 Hazirandan, düğün salonları ise 1 Temmuzdan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Amacımız 2020de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021de yüzde 6ya, 2022de yüzde 5in altına indirmektir. Belki İkinci çeyrekte ekonomide bazı olumsuz gelişmeler olabilir. Döviz kuru gelişmelerinde diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız. Gıda fiyatlarındaki şişkinliği giderecek tedbirleri alacağız. Mayıs ayı öncü göstergeleri düzelme işareti veriyor. İstihdam Kalkanı'nın detaylarını Hazine ve Çalışma bakanları açıklayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2022'de devreye girer" dedi.

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