18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı

20 yaşındaki Alper Polat aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü Kovid-19'un geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart" dedi.

22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk" diye konuştu.

Trakya'da 18 yaş üzerindekiler aşılanıyor

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Ceren Kalkan, AA muhabirine, yaş sınırının 18'e inmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Randevu alarak hemen aşı olmaya geldiğini ifade eden Kalkan, salgının aşılama çalışmaları ile sona ereceğine inandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 341 bin 543 , Kırklareli'nde 289 bin 210, Tekirdağ'da 661 bin 768 doz aşı yapıldı.