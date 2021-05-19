19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bu günü de bayram olarak Türk gençliğine armağan etti.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarını taşıyan Bandırma Vapuru 16 Mayıs 1919 günü İstanbul Galata rıhtımından demir aldı. 19 Mayıs'ta Samsun'a vardığında, Mustafa Kemal'in karaya attığı o ilk adım, istiklal mücadelesinin başlangıcı oldu.

Mustafa Kemal, Anadolu'ya çıkar çıkmaz bir taraftan işgale karşı Kuvayı Milliye hareketini derleyip toparlayıp askeri bir direniş gerçekleştirdi, diğer taraftan Ankara'da 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açtı, adım adım Cumhuriyet'e yürüdü. Halkına onurlu bir miras bıraktı.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bu günü de bayram olarak Türk gençliğine armağan etti.