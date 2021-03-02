2. normalleşme süreci başlıyor

COVID-19 için yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler saat 07.00'den itibaren yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında geçilen 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, illerin düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı şeklinde sınıflandırıldığını bildirirken, Türkiye genelinde yüz yüze eğitimin okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda başlayacağını açıkladı. Düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liselerde de eğitim öğretime başlanacağını belirten Erdoğan, riskli ve çok yüksek riskli illerde ise sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacağını söyledi. Çok yüksek riskli iller haricinde restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterebileceğini duyuran Erdoğan, yüzde 50 kapasite kuralının uygulanacağını aktardı.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz" sözleriyle Koronavirüs salgınında geçilen 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. 81 ilin düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı şeklinde ayrıldığını belirten Erdoğan, kararların il bazında geçerli olacağını ve her hafta illerin risk durumunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Erdoğan'ın açıklamaları devam ederken Türkiye'nin risk haritasını yayımladı. Buna göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul yüksek riskli grubunda değerlendirilirken, başkent Ankara orta riskli oldu. Vakaların arttığı Karadeniz bölgesinde ise çok sayıda şehrin yüksek riskli grubunda olduğu görüldü.

Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları şöyle:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Yüksek ve çok riskli illerde ise pazar günleri devam edecek.

Türkiye geneli hafta içi uygulanan akşam 21.00-sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı sürecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime başlanacak. Riskli ve çok yüksek riskli illerde ise liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde sabah 07.00-akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetlerini sürdürecek.

Halı saha ve havuz gibi yerler, düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecekler.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenlemeler, düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacak.

STK'lar, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Erdoğan, "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır. Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek" diye konuştu.