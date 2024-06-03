2 şirket için bugün borsada temettü günü

Borsa İstanbul’da bugün Afyon Çimento ve Alarko Gayrimenkul için temettü dağıtım ve nakit kar payı hak kullanım günü...
Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtacak 2 şirketin hisselerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün olan 2 şirket, Borsa İstanbul açıklaması ve temettü tarihleri şöyle:
AFYON.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4 TL Teorik Fiyat: 13,01 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
ALGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL Teorik Fiyat: 42,33 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)
Afyon Çimento pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak duyuruldu.
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO)
Alarko GYO pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0500000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, ödeme tarihi ise 5 Haziran olarak açıklanmıştı.