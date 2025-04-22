200 milyon Euro’luk fon Türk STK'ları bekliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Gelecek için L’Oréal Programı kapsamında, 200 milyon Euro değerinde fonlar oluşturdu. Kadınların güçlenmesini destekleyen ve çevreyi koruyan çalışmaları ile bu fonlara dünyanın her yerinden sivil toplum kuruluşları da başvurabiliyor.

“Dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak” vizyonuyla sosyal ve çevresel ihtiyaçlara yanıt veren L’Oréal Grup, bu kapsamda kurduğu 200 milyon Euro’luk fonlarla, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında küresel çapta farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

L’Oréal Türkiye de 22 Nisan Dünya Günü kapsamında sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında projeleri olan tüm Türk STK’ların bu fonlara başvuruda bulunması için çağrı yaptı.

L’Oréal Kadınların Güçlendirilmesi Fonu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yoksulluk ve eğitime erişim gibi alanlarda kadınlara destek sağlıyor. Temel ihtiyaçlardan eğitim ve liderliğe kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan fon, bugüne kadar 2,5 milyon kadın ve kız çocuğuna ulaşarak 420 kuruluşa destek verdi. Yalnızca 2023 yılında, 23 milyon Euro’luk kaynakla 1,3 milyon kadına doğrudan katkı sağlandı. L’Oréal İklim Krizi Fonu, sel, kasırga, sıcak hava dalgası ve kuraklık gibi afetlerden etkilenen topluluklara yönelik çalışıyor. Hem afet öncesi hazırlık hem de acil müdahale süreçlerinde devreye giren fon, 2023–2024 döneminde 10 ülkede 620.000’den fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, afet öncesinde harekete geçmeyi sağlayan öngörülü finansman modelleriyle hazırlık kapasitesini güçlendiren çalışmalara destek veriyor. L’Oréal Doğanın Rejenerasyonu Fonu, bugüne kadar 6 projeye, L’Oréal Döngüsel İnovasyon Fonu ise 8 şirkete yatırım yaparak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir teknoloji alanlarını destekliyor.

Ortak sorunlara çözüm üretenler için kaynak yaratıldı

Bugüne kadar L’Oréal Grup fonlarından Türkiye’den sadece 2 STK’nın yararlandığını anlatan L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda, “Kadınların güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması konusunda dünyada atılması gereken çok fazla adım var. Bu yolun katedilmesi için L’Oréal Türkiye olarak gerek gerçekleştirdiğimiz projeler gerekse iş birliklerimiz ile üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her iki konuyu da hepimizin ortak sorumluluğu olarak görüyoruz. L’Oréal Grup da bu ortak sorumluluğumuz için projeler geliştiren STK ve sosyal girişimleri desteklemek adına önemli bir kaynak ayırmış durumda. L’Oréal Türkiye olarak bizim hedefimiz ise Türkiye’den olabildiğince fazla STK ve sosyal girişimin bu fonlardan faydalanarak, hayata geçirmek istedikleri projeler için kaynak yaratabilmelerine olanak sağlamak. Bu vesile ile 22 Nisan Dünya Günü’nde dünyamızın öncelikli sorunlarına çözüm arayışında olan tüm STK ve sosyal girişimleri bu fonlardan yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 22 Nisan Dünya Günü’nde Türk start-up Kozalak Yangın ile de iş birliği yapan L’Oréal Türkiye, İstanbul Heybeliada’daki 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldı. Yılda 30 ton oksijen üretilmesine katkı sağlamayı ve 50 tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmeyi planlayan L’Oréal Türkiye, yaklaşık 10 bin ağaçtan oluşan orman alanını koruma altına aldı.

“Gelecek için L’Oréal Sürdürülebilirlik Programı” hakkında

UN Global Compact tarafından iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik programı olarak tanınan “Gelecek için L’Oréal Sürdürülebilirlik Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki 17 maddenin 16’sını kapsıyor. 2020'de duyurulan bu program, 2030 yılına kadar dünyanın en kapsayıcı ve iddialı sürdürülebilirlik hedeflerini içeriyor.