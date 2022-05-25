2008 krizini bilen isimden endişelendiren yorum

2008 finansal krizinin simge ismi Michael Burry'den dikkat çekici bir paylaşım geldi. Scion Asset Management Kurucusu Burry, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "2008'de dediğim gibi bu bir uçak kazasını izlemek gibi. Acıtıyor, hiç eğlenceli değil ve ben gülümsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Burry'nin net olarak neyi kastettiği belli olmasa da piyasadaki endişeli atmosfere katkı verdiği yorumu yapıldı.

Michael Burry, 2008 mortgage krizini önceden bilerek büyük paralar kazanmıştı. Hayatı film yapılan ve 'The Big Short' filminde Christian Bale tarafından canlandırılan yatırımcı Michael Burry, dünya çapında üne kavuşmuştu.

Burry'nin yorumu ABD'nin Nisan ayına ilişkin konut verileri sonrasında geldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 16,6 düşerek 591 bine geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.