LC Waikiki'den 27 bin çocuğa eğitim desteği

LC Waikiki ve TEGV, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı. Araştırma bulguları doğrultusunda hazırlanan programla üç yılda 22 şehirde 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

LC Waikiki ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı'nı hayata geçirdi. İlkokul birinci sınıftan ortaokul sekizinci sınıfa kadar olan öğrencileri kapsayan program, çocukların kendilerini tanımaları, duygularını ifade etmeleri, sorunlara çözüm üretmeleri ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları üzerine kurulu. Üç yıl içinde 22 şehirdeki 30 TEGV etkinlik noktasında 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Eğitimlerde oyun, grup çalışmaları, canlandırma ve deneyim paylaşımına dayalı yöntemler kullanılacak.

ARAŞTIRMA İHTİYAÇLARI ORTAYA KOYDU

Programın hazırlanmasında LC Waikiki'nin FutureBright iş birliğiyle 12 ilde 911 ebeveynle gerçekleştirdiği "Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişiminde Destek İhtiyaçları Araştırması"nın bulgularından yararlanıldı. Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 51'i çocuklarının kendilerini tanıtırken sevdikleri oyun ve etkinliklerden söz ettiğini belirtirken duygularından söz eden çocukların oranı yüzde 18'de kalıyor. Çocuklarının sevindiklerinde duygularını ve nedenlerini anlatabildiğini söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 85 iken öfkelendiklerinde aynı şekilde açıklama yapabildiklerini belirtenlerin oranı yüzde 63'e geriliyor.

Ebeveynlerin değerlendirmelerine göre her 10 çocuktan 3'ü öfke veya hayal kırıklığı yaşadığında sakinleşmekte zorlanıyor. Olumsuz bir sonuçla karşılaştığında yaşananları konuşmak istemeyen çocukların oranı ise yüzde 29. Ekran kullanım süresiyle sakinleşme biçimleri arasında da farklılık görülüyor. Günde bir saatten az ekran başında kalan çocukların yüzde 34'ü konuşarak sakinleşirken bu oran günde dört saat ve üzerinde ekran kullanan çocuklarda yüzde 14'e düşüyor.

Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bulgular da çocukların sosyal becerilerinde destek ihtiyacına işaret ediyor. Yaklaşık her dört çocuktan biri, bir anlaşmazlık yaşadığında iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm öneriyor. Çocukların yüzde 21'i bir yetişkinden yardım isterken karşısındaki kişinin ne istediğini anlamaya çalışanların oranı yüzde 17'de kalıyor.

FutureBright'ın 2025 yılında 1.211 ebeveynle gerçekleştirdiği ayrı bir araştırmaya göre ise ebeveynlerin yüzde 23'ü çocuklarının akran zorbalığına uğradığını, yüzde 50'si çevrelerinde yaşanan zorbalığa tanıklık ettiklerini belirtiyor.

ÜÇ AŞAMALI EĞİTİM MODELİ

Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı, öğrencilerin yaşlarına ve gelişim ihtiyaçlarına göre üç aşamadan oluşuyor. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik Keşif Programı'nda çocukların kendilerini tanımaları amaçlanıyor. Öğrenciler, program sonunda öğrendiklerini yansıtan kişisel "Öz Keşif Müzesi"ni oluşturuyor.

Üçüncü ve dördüncü sınıfları kapsayan Deneyim Programı'nda çocuklar, yaşadıkları deneyimleri değerlendirerek gelişim alanlarını belirliyor ve kişisel "Deneyim Haritası" hazırlıyor. Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik Ufuk Programı'nda ise toplumsal sorumluluk bilinci öne çıkıyor. Çocuklar ekipler halinde sosyal fayda projeleri geliştiriyor.

"YAŞAM BOYU GEREKLİ BECERİLER"

LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, çocukların sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Akgül, "Günümüzün giderek karmaşıklaşan dünyasında çocukların karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmeleri, farklılıklara saygı duymaları ve davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini kavrayabilmeleri büyük önem taşıyor. TEGV ile hayata geçirdiğimiz Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı'yla çocukların bu alanlarda güçlenmelerini desteklemeyi ve toplumsal yaşama duyarlılıkla yaklaşan bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsiyoruz" diyor.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise sosyal ve duygusal becerilerin yetişkinlik dönemindeki önemine işaret ediyor. Tosyalı, "Karnede görünmeyen ama hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan beceriler var: Kendini tanımak, duygularını ifade etmek, sorunlar karşısında çözüm üretebilmek. Bu beceriler yetişkinlikteki eğitim, iş ve sosyal yaşama da uzanıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.