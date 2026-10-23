Primeclass’ın yeni konsepti Ankara Esenboğa’da

Dünyanın önde gelen havalimanı ağırlama hizmetleri sağlayıcılarından TAV İşletme Hizmetleri, Primeclass’ın yeni nesil lounge konseptini 22 Ekim 2026’da Ankara Esenboğa Havalimanı’nda misafirleriyle buluşturdu. İç hatlar terminalinde yer alan, toplam 380 metrekarelik alana sahip iki katlı lounge, 135 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yenileme çalışmaları kapsamında lounge alanı genişletilirken, daha önce yolcu kullanımına açık olmayan üst kat da hizmete alındı. Her iki katından da apron manzarası sunan lounge, yolcuların çalışma, dinlenme, yeme-içme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlar içeriyor.

Erdal İpekeşen

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) Aude Ferrand, açılışa ilişkin şunları söyledi: “TAV İşletme Hizmetleri olarak, global büyüme ve premium ağırlama stratejimizin önemli adımlarından birini, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hayata geçiriyoruz. TAV Havalimanları’nın havalimanı işletmeciliği ile iştiraklerinin uzmanlığını bir araya getiren entegre hizmet anlayışı doğrultusunda, yolcularımıza seyahatlerinin her aşamasında yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni Primeclass konseptimizle lounge alanlarını yalnızca birer bekleme salonu olmaktan çıkarıp yolcularımızın tasarım, yerel kültür ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle buluştuğu yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Türkiye’de ilk kez Ankara’da uyguladığımız bu konsepti, hizmet verdiğimiz her destinasyonun yerel kimliğiyle harmanlayarak global hizmet ağımıza taşımaya devam edeceğiz.”

Primeclass’ın “Kendin Olabileceğin Yer” (The Place to Be You) felsefesini tasarıma ve yolcu deneyimine yansıtan yeni lounge konsepti, ilk kez 2026 baharında Sofya Havalimanı’nda hayata geçirildi. Ankara ve Sofya’nın ardından Paris Orly Havalimanı, konseptin uygulanması planlanan bir sonraki lokasyonlar arasında yer alıyor. Yeni konseptin 2027 sonuna kadar global hizmet ağına aşamalı olarak yayılması; her lounge’ın ortak marka felsefesi ve deneyim çerçevesini korurken bulunduğu destinasyonun yerel karakterini yansıtması hedefleniyor.

TAV İşletme Hizmetleri, Roma’daki Airroom havalimanı oteli yatırımıyla da Primeclass ağırlama yaklaşımını lounge’ların ötesine taşımayı planlıyor. Bu yatırım, yolculuğun farklı aşamalarında daha bağlantılı ve kesintisiz bir misafir deneyimi sunma hedefini destekliyor.

Yolcunun İhtiyacına Göre Şekillenen Yeni Bir Lounge

Farklı beklentilere yanıt verecek şekilde tasarlanan yeni konsept; çalışma, yeme-içme, sosyalleşme ve dinlenme alanlarını uyum içinde buluşturuyor. Misafir deneyimini zenginleştiren bar ve özel çalışma alanlarının yanı sıra tasarım, seyahat, yaşam ve yerel kültür temalı kitaplardan oluşan Primeclass kütüphanesi de mekâna yepyeni bir boyut katıyor.

Giriş katındaki bar ve alt kattaki büfe alanının yanı sıra her iki katta da ikramlara erişim sağlanıyor. Elektrik bağlantılarıyla donatılmış çalışma sehpaları, hareketli üst tablaya sahip özel tasarım yan sehpalar ve kilitlenebilir valiz ve kişisel eşya dolapları konforu destekliyor. Erişilebilir resepsiyon bankosu, asansör, yürüyen merdiven ve erişilebilir tuvalet gibi donanımlar ise farklı ihtiyaçlara sahip misafirlerin kullanımını kolaylaştırıyor.

Tasarımda Yerel Kimlik ve Sanatla Zenginleşen Bir Deneyim





Fransız Mimari Ajansı Minale Design Strategy tarafından geliştirilen konsept, Primeclass’ın global marka kimliğini malzeme, doku ve mekânsal düzen üzerinden yeniden yorumluyor. Markanın imza rengi terracotta, ahşap gibi doğal materyallerle buluşarak sıcak, zamansız ve davetkâr bir atmosfer yaratıyor. Bar alanındaki Drop Paper tavan uygulaması ve alt kattaki akustik keçe tavan, tasarımın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Uzun ömürlü kullanım hedefiyle seçilen malzemeler ve atık ayrıştırma uygulamaları da sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

Primeclass’ın yeni lounge konseptinde sanat, mimari tasarımın ve yerel kültürle kurulan bağın ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor. Geleneksel Türk sanatlarını çağdaş yorumlarla buluşturan sanatçılar Esra Yardımcı ve Gülmisal Gölebatmaz Eslek’in eserleri, mekânın kültürel dokusunu zenginleştiriyor. Esra Yardımcı, geleneksel Türk süsleme sanatlarının motif ve desenlerini seramik, ebru ve dijital tasarım gibi farklı disiplinler üzerinden çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor. Gülmisal Gölebatmaz Eslek ise geleneksel Türk çini sanatını özgün kompozisyonlar ve çağdaş form anlayışıyla yeniden ele alıyor. İki sanatçının üretimleri, kültürel mirası günümüz estetiğiyle buluşturarak Primeclass’ın global tasarım anlayışını yerel sanatsal değerlerle tamamlıyor.

Köklerden Yolculuğa Uzanan Bir Lezzet Vizyonu





Primeclass, global standartlarını her destinasyonun kültürü ve karakteriyle buluşturmayı hedefliyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gastronomi de bu yaklaşımın önemli parçalarından birini oluşturuyor. Yerel mutfak kültürünü yolcuların farklı beklentileriyle buluşturan menülerde, Anadolu mutfağının ürünleri ve geleneksel lezzetleri çağdaş ve hafif yorumlarla sunuluyor.

Ankara Simidi, Ayaş Domatesi, Ayaş Keçi Peyniri ve Beypazarı Kurusu gibi yerel değerlerin öne çıktığı menüde, kuru kayısının İtalyan panna cotta ile buluşması gibi farklı mutfak kültürlerini bir araya getiren tatlar da yer alıyor.

Mevsimsel ürünlerle şekillenen menülerde tahıllar, bakliyatlar, kök sebzeler, taze otlar ve kuru meyveler öne çıkarken; bitkisel ağırlıklı seçenekler, paylaşılabilir tabaklar ve gün boyu tüketilebilen hafif atıştırmalıklar yolcuların farklı tercihlerine yanıt veriyor. Böylece gastronomi, uçuş öncesinde sunulan bir hizmet olmanın ötesine geçerek destinasyonla kurulan bağın ve seyahat deneyiminin bir parçası hâline geliyor.

Primeclass’ın Güncel Kalmak (Staying Tuned), Kolektif Deneyim (Collective Experience), İnsani Dokunuş (Human Touch) ve Daha İyi Bir Gelecek (Better Future) ilkeleri; değişen yolcu ihtiyaçlarına uyum sağlamayı, kültürler arasında bağ kurmayı, kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı ve sorumlu ağırlamayı destekliyor.

Ankara Esenboğa Primeclass İç Hatlar Lounge, ekonomi ve business class ayrımı olmaksızın tüm yolculara açık olacak. Misafirler, iş ortaklarının sadakat programları kapsamında, bireysel rezervasyonla veya doğrudan giriş yaparak lounge’dan yararlanabilecek. Primeclass, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda lounge hizmetlerinin yanı sıra karşılama ve uğurlama (Meet & Greet), hızlı geçiş (Fast Track) ve özel transfer hizmetleriyle yolcuların seyahatlerinin farklı aşamalarındaki ihtiyaçlarına yanıt veriyor.