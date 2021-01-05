2020'de ihracat yüzde 6,3 geriledi, ithalat yüzde 4,3 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgının tüm dünya ticaretini derinden etkilediği 2020 yılına ilişkin dış ticaret bilançosunu açıkladı.

Pekcan'ın verdiği rakamlara göre 2020'de Türkiye'nin ihracatı 169,5 milyar dolar oldu. İthalat ise 2020'de 219,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Verilere göre 2020'de dış ticaret açığı 49,9 milyar dolar oldu.

Verilere göre ihracat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 geriledi. Buna karşın ithalat 2020'de yüzde 4,3 artış kaydetti. Dış ticaret açığında ise artış yüzde 69,1 oldu.

Pekcan, 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Pekcan "2020 Aralık'ta ihracatımız yıllık yüzde 16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı oldu. 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık" ifadelerini kullandı. Pekcan 2020'nin son çeyreğinde 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyreklik rakama ulaşıldığını da belirtti.

Orta Vadeli Program hedefi aşıldı

Pekcan, 2020 yılında gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracatla Orta Vadeli Program'da 2020 yılı için hedeflenen 165,9 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkisiyle ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 32,4 milyar dolara kadar gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Şimdi sürpriz, yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracatımız ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nde salgında ikinci dalganın yaşandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın son çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla, 2020 yılı aralık ayı ile gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında, 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."