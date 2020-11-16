2020’nin çilesini unutturacak yılbaşı hediyeleri

2020’nin tüm sorunlarına inat, yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam ediyor.

Hediyeleriniz, süsleriniz ve hijyen kurallarına uygun şekilde yılbaşı organizasyon planlarınız hazır mı? İşte bu yılı sonlandırıp yeni yıla adım atmayı unutulmaz bir anıya dönüştürecek eğlenceli seçenekler için tavsiyelerimiz.

Yılbaşının olmazsa olmazı, hediyeleşme geleneğidir. Aslında yeni bir yıla girerken yeni yıl hakkında iyi temennilerimizi dile getirdiğimiz bir fırsat olarak kullandığımız yılbaşında sevdiklerimizi küçük hediyelerle mutlu etmenin de bu olumlu ve sıcak atmosferi yaratmaya büyük katkı sağladığını itiraf etmemiz gerekiyor. Üstelik bu yıl, pandemi nedeniyle yaşadığımız büyük travmanın izlerini biraz hafifletmek amacıyla yılbaşını da bir fırsata çevirip sevdiklerimizi mutlu etmek için hediyelerimize daha fazla özen göstermek, şık bir hareket olur.

Çocuklarımıza, eşimize, aile bireylerimize, arkadaşlarımıza yılbaşı hediyesi seçerken pek çok alternatifimiz bulunuyor. Ama en güzel hediye, üzerinde biraz düşünülmüş ve kişiye göre özelleştirilmiş hediyedir. Elbette çoğu zaman bir kravat bile hediye olarak güzel bir anlam taşır ama bunu daha da özelleştirmek mümkün değil mi?

Yani, hediyeyi seçerken, hediyeyi vereceğimiz insanın tercihlerini ve hayat yorumunu da dikkate almak güzel bir alışkanlıktır. Örneğin, her erkeğin siyah ve mavi, her kadının da pembe ve kırmızı renkleri sevdiğini kabul edip kolaya kaçmak yerine, sevdiklerimizin hangi renklere kendilerini daha yakın hissettiklerini gözlemlemek, bilmek ve ona göre hediye seçmek, onlara verdiğimiz değeri anlatacak küçük ama önemli bir nüanstır. Ayrıca bir kaban veya cüzdan aldığımızda, terzide bu hediyelerin astarına sevdiğimiz insanın adını işlettirmek, güzel bir sürpriz olacaktır.

Hediye seçiminde bu tür küçük nüansları dikkate alarak, hediyenin değerini ve anlamını katlayabileceğinizi unutmamalısınız.

Hediye seçimi yaparken, evimizi de unutmayalım. Yılbaşında evimizi de hoş süslerle donatmak, yılbaşı eğlencesi için hazırlık yapmak güzel olmaz mı?

Yılbaşı dekorasyonu konusunda, evi, salonu veya pandemi nedeniyle az sayıda olsa da aile bireylerimizi veya dostlarımızı ağırlayacağınız ortamı, kırmızı ve beyaz renk ağırlığında süslerle kaplamak, sonraki yıllarda dönüp anı fotoğraflarına baktığınızda, “o harika yılbaşı gecesi” anısını canlandırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca yemek masasında, peçetelerin üzerinde, bardakların desenlerinde, sandalye giydirmelerinde altın yaldızlı detaylar kullanmak da atmosferi canlandırmak adına güzel bir seçim olabilir.

Yılbaşı süsü deyince akla ilk gelen ayrıntı, yılbaşı ağaçları olur. Bütçenize uygun, evinizin ölçülerinize uygun güzel bir ağacı almak için en güzel seçenek ise online alışveriş olacaktır. Ağacı elinizde, evinize kadar taşımak yerine, bırakın online alışverişin ardından kargo şirketi kapınıza kadar getirsin. Üstelik online alışverişte, yılbaşı ağacı konusunda çok fazla seçenek bulabilirsiniz.

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