2021 "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" oldu

UNESCO’nun anma törenleri kapsamında 2021, Türkiye'de de Hacı Bektaş-ı Veli Yılı olarak belirlendi.

12.02.2021 11:20:000
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2021 "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" oldu

UNESCO’nun, anma törenleri kapsamına aldığı Hacı Bektaş-ı Veli’nin 750’nci vefat yılı, Türkiye’de de Hacı Bektaş-ı Veli Yılı oldu.

2021 yılının Hacıbektaş Yılı olarak kutlanması ve yıl  boyunca yurt genelinde, yurt dışında Hacıbektaş’ın düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı.

Etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülecek. Bazı etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de  yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750’nci yılı olan 2021’in UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasında alındığı bildirildi.

Genelgede, Hacı Bektaş’ın, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım”, “İncinsen de incitme”, “Her ne ararsan kendinde ara”, “Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et”, “Düşmanın bile insan olduğunu unutma” sözlerine atıfta bulunuldu. Hacı Bektaş-ı Veli’nin, insan  sevgisine, hoşgörüye ve  barışa dayalı, geniş kitleleri etkileyen  düşüncelerinin Anadolu’da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

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