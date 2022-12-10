2022 Dünya Kupası’nda Tekfen İnşaat İmzası

Tekfen İnşaat’ın Katar’da yapımını üstlendiği Al Thumama Stadyumu, 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakalarına ev sahipliği yapan 8 özel stadyumdan biri olarak bugün Fas ile Portekiz’in heyecan dolu çeyrek final mücadelesine sahne olacak.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup, eleme ve çeyrek final maçlarına ev sahipliği yapan 8 stattan biri olan Tekfen İnşaat imzalı Al Thumama Stadyumu, 20 Kasım’da başlayan turnuva kapsamında bugüne kadar 6 grup maçı ile bir son 16 turu maçına ev sahipliği yaptı. Sırada çeyrek final karşılaşması var. Al Thumma Stadyumu, bugün Fas ile Portekiz’in karşı karşıya geleceği maçta, dünyanın dört bir yanından Katar’a gelen binlerce futbolseveri ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Bakû Olimpiyat Stadyumu’nda Tekfen imzası

Tekfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği Al Thumama Stadyumu, turnuva öncesi tamamlanarak 22 Ekim 2021’de Emir Kupası finali ile kapılarını seyircilere açtı. Tekfen İnşaat’ın, dünyanın en iyi milli takımlarının mücadelelerine hazır hale getirilen Al Thumama Stadyumu’nun yanı sıra, önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Bakû Olimpiyat Stadyumu’nda da imzası var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 yılında Liverpool ve Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesine ev sahipliği yaparken, Bakû Olimpiyat Stadyumu ise üç önemli futbol organizasyonunun merkezi oldu. 2015’te 1. Avrupa Oyunları’nın düzenlendiği stadyumda 2019 UEFA Avrupa Ligi final maçı ve EURO 2020’de ise bazı grup maçları oynandı.

Spor Şehri konseptine dönüştürülecek

Otoyol ve metro projelerinden enerji santrallerine ve endüstriyel tesislere kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren Tekfen İnşaat, spor kompleksi projeleri ile futbola da imzasını atmaya devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçının oynanacağı Al Thumama Stadyumu ile şirket, bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.

Sonucu merakla beklenen 2022 Dünya Kupası sona erdikten sonra, Al Thumama Stadyumu’nun kapasitesi, üst iki katının sökülmesiyle yarıya düşürülecek. Açığa çıkan 20 bin koltuk ise gelişmekte olan ülkelere bağışlanarak değerlendirilecek. Stadyum ve çevresindeki tesisler, yerel futbol kulüplerinin kullanım amaçlarına uygun olarak bir spor şehri konseptine dönüştürülerek sporseverleri ağırlamaya devam edecek.