Türkiye'de ağız bakım pazarı 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 38 büyüdü. Diş macunu kategorisinin hane içi erişimi yüzde 78,6'ya ulaşırken yerli üretim markaların ciro payı yüzde 6,2'de kaldı. Büyüyen pazarda yeni bir adım atan Evyap, İpana'yı bünyesine katarak diş macunu kategorisine giriyor. Şirket, markanın üretim ve pazarlama faaliyetlerini üstlenerek ağız bakım pazarındaki payını artırmayı hedefliyor.

Kişisel bakım ve hijyen sektöründe faaliyet gösteren Evyap, İpana'yı marka portföyüne ekleyerek diş macunu pazarına giriş yaptı. Duru, Arko, Emotion, Activex ve Komili gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, İpana ile ağız bakım kategorisinde büyümeyi hedefliyor.

Evyap'ın bu hamlesi, ağız bakım pazarında büyümenin sürdüğü bir döneme denk geliyor. 2026'nın ilk dokuz ayında Türkiye'de ağız bakım kategorisinin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttı. Kişisel bakım pazarı toplam cirosunun yüzde 8,5'ini oluşturan kategoride en büyük pay ise diş macununa ait.

Diş macununda yüzde 37 büyüme

Ağız bakım pazarının en büyük alt kategorisi olan diş macununda 2026'nın ilk dokuz ayında ciro büyümesi yüzde 37'ye ulaştı. Diş macunu, toplam kişisel bakım cirosundan yüzde 5,5 pay aldı.

Temmuz 2025-Haziran 2026 dönemini kapsayan verilere göre Türkiye'de hanelerin yüzde 78,6'sı diş macunu satın aldı. Hane başına yıllık ortalama tüketim yaklaşık 500 gram, kişi başına tüketim ise 125 gram düzeyinde gerçekleşti.

Pazardaki dikkat çekici göstergelerden biri de yerli üretim markaların payı oldu. 2025 yıl sonu verilerine göre market markalı ürünler hariç tutulduğunda, yerli üretim markaların diş macunu kategorisindeki ciro payı yüzde 6,2 seviyesinde kaldı.

İpana için yeni dönem

İpana'nın Evyap bünyesine katılmasıyla şirketin mevcut kişisel bakım portföyüne ağız bakım kategorisi de eklendi. Evyap, markanın üretim kapasitesini ve pazardaki konumunu geliştirmeye odaklanacak.

Evyap Kişisel Bakım Kategori Başkanı Özlem Esen, İpana'nın portföye katılmasının şirketin kategori bazında büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, “İpana’nın güçlü marka mirasını bu deneyimle buluşturmak, ağız bakım kategorisindeki varlığımızı güçlendirmek açısından önemli bir adım. Pazarın gösterdiği büyüme ve diş macununun hanelerdeki yaygın kullanımı, bu kategorinin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. İpana’yı Evyap’ın üretim gücü, kategori uzmanlığı ve tüketiciyi odağına alan yaklaşımıyla yeni bir döneme taşımayı hedefliyoruz” dedi.

1927 yılında kurulan Evyap, Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Endonezya ve Mısır'daki tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. Şirket, 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.