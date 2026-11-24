Turkcell, şebeke verilerini yapay zekayla analiz ederek müşterilere anlık bilgi akışı sağlamak ve olası bağlantı sorunlarını önceden tespit etmek amacıyla geliştirdiği Geo-Insight ve MX platformlarını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, şebeke verilerini ve yapay zekayı müşteri deneyimini geliştirmek için iki farklı platformda bir araya getirdi.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Geo-Insight ve MX platformları, şebekeden gelen anlık verileri daha güçlü ve hızlı bir müşteri deneyimi için kullanıyor. Müşteri ihtiyaçlarının daha erken belirlenmesiyle ihtiyaca göre kişiselleştirilmiş çözümler geliştiriliyor.

Turkcell Geo-Insight, müşteri çağrı merkezini aradığında bulunduğu bölgedeki şebeke durumunu otomatik olarak analiz ederken, bunu müşterinin Turkcell temsilcisine bağlanmasını beklemeden yapıyor.

Bölgede devam eden şebeke kaynaklı bir sorun, planlı bakım veya iyileştirme çalışmasını tespit eden platform müşterinin hızlı biçimde bilgilendirilmesini sağlıyor.

Bu sayede müşteri, yaşadığı bağlantı sorununun olası nedeni hakkında daha kısa sürede bilgi alabiliyor. Bu yaklaşım, çağrı merkezi başvurularının azaltılmasına katkı sağlarken müşteri temsilcilerinin birebir desteğe ihtiyaç duyulan konulara odaklanmasını kolaylaştırıyor.

Turkcell Geo-Insight ile elde edilen veriler, şebeke yatırım planlaması ve olası müşteri şikayetlerini öngörmeye yönelik çalışmalarda da kritik rol oynuyor.

- Müşterinin deneyiminin röntgenini çeken platform: MX

Turkcell mühendislerinin imzasını taşıyan yapay zeka temelli deneyim platformu MX de şebeke ve müşteri deneyimine ilişkin farklı veri kaynaklarını bir araya getiriyor.

Müşterinin şebeke ve bağlantı deneyimini servis, konum, müşteri grubu ve zaman gibi farklı başlıklarda analiz ediyor. Oyun, video, sosyal medya ve ses gibi servislerde yaşanan bağlantı deneyimi de şebeke verileriyle birlikte değerlendiriliyor.

Elde edilen veriler, olası şikayetlerin ve risklerin öngörülmesine, yatırım ve şebeke optimizasyonu kararlarının daha doğru içgörülerle desteklenmesine hizmet ediyor.

Platformda kullanılan açıklanabilir yapay zeka yaklaşımı, analizlerin yalnızca sonuçlarını değil, arkasındaki nedenleri de değerlendirmeye imkan tanıyor. Böylece yapay zeka, şebekenin hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğine ilişkin kararları destekleyen araç haline geliyor.

Geo-Insight anlık müşteri bilgilendirmesine odaklanırken MX platformu, şebeke ve bağlantı deneyimini geniş ölçekte analiz ediyor. Geo-Insight ile MX farklı noktalarda devreye giriyor.

Geo-Insight, müşterinin o anda yaşadığı şebeke deneyimine ilişkin daha hızlı ve doğru bilgi sunulmasına yardımcı olurken, MX, farklı müşterilerin ve servislerin şebeke kullanımını geniş ölçekte analiz ederek şebekenin gelişimine veri sağlıyor.

Turkcell böylece müşteri deneyimini yalnızca bir sorun ortaya çıktığında ele almakla kalmıyor. Veri ve yapay zekayı kullanarak olası ihtiyaçları daha erken aşamada saptayabiliyor. Elde edilen içgörüleri de hizmet kalitesinden şebeke iyileştirmelerine, yatırım planlamasından müşteri memnuniyetine kadar farklı alanlara taşıyor.

- "Şebekemizi müşterilerimizin gerçek deneyimlerine göre geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, teknolojiyi, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran somut değere dönüştürdüklerini belirtti.

Bu bakış açısıyla şebeke ve bağlantı kalitesini yalnızca teknik göstergeler üzerinden değerlendirmediklerini aynı zamanda müşterilerinin gerçek kullanım deneyimini de aldıkları kararların temel bir bileşeni haline getirdiklerini aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Turkcell Geo-Insight ile müşterimizin bulunduğu bölgedeki şebeke durumunu daha hızlı anlayıp doğru bilgiyi sunabiliyoruz. MX ise farklı servislerde yaşanan kullanıcı deneyimini yapay zeka ve veri analitiğiyle çok daha geniş ölçekte değerlendirme olanağı tanıyor. Böylece olası sorunları ve ihtiyaçları daha erken görebiliyor, şebeke iyileştirmelerimizi ve yatırım kararlarımızı daha güçlü verilerle destekleyebiliyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize daha iyi, proaktif ve kişiye özel bir deneyim sunmak. Turkcell'in çekim gücünü ve bağlantı kalitesini müşterilerimizin gerçek kullanım deneyiminden elde ettiğimiz verilerle geliştirmeye devam edeceğiz."