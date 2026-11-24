Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 3,32 yükselişle 5 bin 908 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5 bin 898 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 214 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 488 liradan satılıyor.

Altının dün yüzde 2 artışla 3 bin 635 dolara yükselen ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,50 azalışla 3 bin 617 dolarda seyrediyor.

Analistler, yapay zeka kaynaklı hisse senedi satış dalgasının, bazı yatırımcıları zararlarını karşılamak ve nakit yaratmak için altın satmaya zorladığını belirterek, hisse senedi piyasalarının toparlanmasıyla birlikte altın üzerindeki satış baskısının azaldığını söyledi.

Yapay zeka altyapı yatırımları aynı zamanda ABD ekonomisindeki büyümenin başlıca itici güçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir ekonomi ise çoğu zaman daha güçlü bir dolar anlamına geliyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 50,6230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,5880 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6230 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,3260'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,1460'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.