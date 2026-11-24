Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2026, bir Garanti BBVA kuruluşu olan TAMİ’nin co-sponsorluğunda, Oredata’nın ve Tam Finans’ın destek sponsorluğunda gerçekleşti.

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2026, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ın açılış konuşması ile panel başladı.

Burak Dağlıoğlu : "Türkiye'de fintech ekosisteminde 800'ün üzerinde aktif şirketten bahsediyoruz. Çok büyük bir kısmı ödemeler alanında. Ödemelerde yoğun gündem oluyor tabii. 800 şirketin 300'de fazlası ödemeler alanında. Ama diğer alanlar da bizim için çok kıymetli."

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2026'nın "Finansta dijitalleşmenin yeni rotası” başlıklı ilk paneli EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Ergun Temizkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelistler; Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Dündar Özdemir, FKB Başkanı ve Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı, Finberg CEO'su İhsan Elgin ve TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin değerlendirmelerde bulundu.

TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin: “Güvenilir ve sürdürülebilir büyüme ana odağımız. İş ortaklarımızla yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda, birlikte hareket ettiğimiz işletmeler o güveni duyabilsin istiyoruz.”

Finberg CEO'su İhsan Elgin: “Sermaye etkinliğine odaklanan, aldığı parayı nasıl kullanacağını bilen girişimcilere fonlar para veriyor.”

Trendpay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Dündar Özdemir: “Türkiye'de pazaryerleri büyüdükçe ödeme altyapıları da gelişiyor.”

FKB Başkanı ve Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı: “Son 12 ayda 80 binden fazla şirkete 3.5 milyar dolar finansman sağladık. Bu şirketlerden yüzde 8’i yasal takipteydi. Yüzde 40’nın ise hiç kredi riski yoktu. Özetle; finansal kapsayıcılık yönümüzle önem çıkıyoruz.”

Zirvemizin “Yapay zeka ve gelecek teknolojiler nasıl fark yaratıyor? başlıklı ikinci paneli Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak’ın moderatörlüğünde başlıyor. Panelistlerimiz; Oredata COO’su Çağlar Kara, Moka United Genel Müdürü Gizem Moral, Amazon Türkiye Payments Ülke Lideri Meriç Orhan ve UPT CEO’su Murat Kastan.

Oredata COO’su Çağlar Kara: “Oredata olarak 15 yıllık bir şirketiz. Özellikle data ve analitik çözümler, güçlü kaslarımızı oluşturuyor. Yine makine öğrenmesine ek olarak cloud partnerliğimizle ve cloud çözümlerimizle öne çıkıyoruz.”

Oredata COO’su Çağlar Kara: “Veri altyapılarında modernizasyona ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. 3 yıllık dönemde ajandamızdaki en önemi konu, modern açık veri mimarileri olacak.”

Oredata COO’su Çağlar Kara: “Değer yaklaşımıyla hareket ediyoruz.”



Genel Müdürü Gizem Moral: “Türkiye dışında 6 ülkede yerel ofislerimiz, yerel ekiplerimiz ve yerel know-how’ımızla aktif şekilde çalışıyoruz. Global açılıma özellikle odaklanıyoruz. Doğru pazar-doğru model seçimi bizim için oldukça önemli.”

Genel Müdürü Gizem Moral: “İki taraflı bir köprü oluşturma hedefiyle ilerliyoruz. Güvenli işlem yapılabilecek bir altyapı olup olmadığı, globalde rekabetçi olmamız açısından çok önemli.”

Amazon Türkiye Payments Ülke Lideri Meriç Orhan: “Türkiye’de çok gelişmiş bir ödeme sistemleri sektörü var. Burada bankalar öncü bir role sahip oldu.”

UPT CEO’su Murat Kastan: “Uluslararası para transferinde oldukça güçlüyüz. Her ülkenin kendi yapısına uygun para transfer çözümleri sunuyoruz, dünyada 200’den fazla partnerimiz var.”

UPT CEO’su Murat Kastan: “UPT olarak yılda 4 milyar doların üzerinde para transfer hacmine ulaşmış durumdayız.”

Zirvemizin “Fintech’ler için fırsatlar nerede? başlıklı üçüncü paneli KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk’ün moderatörlüğünde başlıyor. Panelistlerimiz; Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk, QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas, NEOHUB ve DenizPay CEO’su Yalın Özcan.

Panelistlerimiz;

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk,

QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas, NEOHUB ve DenizPay CEO’su Yalın Özcan.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan: “Belge dijitalleşti, sıra ise kararda. Ayrıca önümüzdeki dönemde ne kadar finansmana ulaştığınız değil; bu finansmana ne hızda ulaştığınız çok daha önem kazanacak.”

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan: “Dijital müşteri edinim sürecinin şirketler tarafında da dijital ortamda yapılabilir hale gelmesi oldukça önemli ve kritik bir konu.”



Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk: “Bir yatırım bankasıyız ama geldiğimiz noktada iştiraklerimizle finansal ekosistem yaratan bir banka haline geldik.”



Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk: “Bankalar duruyor ama bankacılara ihtiyaç azalıyor. Fintech’ler ve yapay zeka klasik bankacılığı bambaşka bir noktaya götürüyor.”

QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas: “Ödemelerin dijitalleşmesi konusunda Türkiye çok iyi bir karneye sahip. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; Türkiye’de ayda 2 milyar adet kartlı işlem ve 3 milyar TL’lik bir hacim söz konusu.”

QNBpay Genel Müdürü Rahşan Kavas: “Önümüzdeki dönemde ticari hayatın nasıl ve ne kadar kolaylaşacağı konusu sektör için oldukça önem kazanacak. Ödemeler dünyası; basit, esnek ve güvenli olmalı.”