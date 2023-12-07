2023 Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Listedeki tek Türk?

Forbes 2023 Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde Taylor Swift ve Beyonce gibi bu yıla damga vuran isimler öne çıkarken listede yer alan tek Türk bu yıl da Güler Sabancı oldu.

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, geleneksel “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini açıkladı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Listede yer alan te Türk kadını Güler Sabancı, 19 yıldır listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Medya ve eğlence alanından en güçlü kadınlar arasında Taylor Swift, Oprah Winfrey ve Beyonce gibi tanınmış isimler öne çıktı.

Listede yer alan tek Türk

Geçen yıl listede 81. sırada bulunan iş insanı Güler Sabancı, 77. sıraya yükseldi. Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

Forbes dergisinin 2004'ten bu yana hazırladığı listede yer alan kadınlar, medyada görünürlük, siyaset ve ekonomiyi yönlendirme gibi kriterlere göre belirleniyor.

2023 Forbes Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinde yer alan ilk 10 isim şöyle:

1- Ursula von der Leyen - Avrupa Komisyonu Başkanı





2- Christine Lagarde - Avrupa Merkez Bankası Başkanı





3- Kamala Harris - ABD Başkan Yardımcısı





4- Giorgia Meloni - İtalya Başbakanı





5- Taylor Swift - Şarkıcı





6- Karen Lynch - CVS CEO'su





7- Jane Fraser - Citigroup CEO'su





8- Abigail Johnson Fidelity Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su





9- Mary Barra - General Motors CEO'su





10- Melinda French - Bill Ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı





Listede Afrika'dan 3 kadın yer aldı

Forbes'un hazırladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde bu yıl Afrika'dan 3 isim yer aldı.

Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala 87. sırada yer alarak, dünyadaki en etkili Afrikalı kadın olarak gösterildi.

Listede Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan 93. sırada, Nijeryalı medya patronu Mo Abudu 98. sırada yer aldı. Iweala, 2021'de Dünya Ticaret Örgütünün başına geçen tarihteki ilk kadın ve Afrikalı olmuştu.