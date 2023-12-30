2023 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı

2023 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran Cumhuriyet altını oldu. 2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet Altını, 2023 sonunda 13176 liraya çıktı

2023 yılında BIST 100 endeksi yüzde 35,60, altının gramı yüzde 79,34, dolar/TL yüzde 57,90, avro/TL de yüzde 63,49 artış gösterdi.

2022 yılını 5.509,16 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2023 sonunda 7.470,18 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 1961,02 puan ve yüzde 35,60 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023'de yüzde 79,34 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1094 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023 yılının son işlem gününde 1962 liraya çıktı.

2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 13176 lira oldu. Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 79,75 artış kaydedildi.

ABD doları da 2023 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 57,90 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 63,49 yükseliş görüldü.