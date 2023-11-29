2024 hedefi, dünya kripto devleri arasında yer almak

CoinTR, ikinci yaş kutlamaları kapsamında 28 Kasım’da Mandarin Oriental Bosphorus’ta basın toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül ve CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda, 2024 hedefleri ve yol haritası açıklandı.

Çin, İngiltere ve Türkiye merkezli CoinTR’nin 2022 yılı Eylül ayında hizmet vermeye başladığını, tüm izinlere sahip olduklarını ve MASAK tarafından denetlendiklerini belirterek sözlerine başlayan CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, ürün ve ekip tecrübesi bakımından yerel rakiplerinden ayrışan bir noktada olduklarını dile getirerek; “Hiçbir yerel iştirakli borsa, CoinTR'nin sahip olduğu global tecrübeye ve teknolojik alt yapıya sahip değil” dedi.

Şakir Ercan Gül, şunları söyledi: “Türkiye, kripto sektörü içerisinde dünyanın dördüncü büyük pazarı olsa da kullanıcılar, TRY bakiyelerini yerel borsalar aracılığıyla kriptoya çevirip globale aktarma eğilimi gösteriyorlar. CoinTR olarak globalde de sunulan hizmetleri sağlayan altyapımız sayesinde ile yalnızca bu hacmi içeride tutmayı değil aynı zamanda küresel bir rekabete girmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de resmi olarak onlarca kripto para borsası bulunuyor. Yatırımcıların ilgisi bu pazara yoğunlaşmaya kayıyor. Tüketici Yatırımcının ilgisi ve amacı değişmekle beraber genel anlamda teknolojiye olan yatırım ve Türk kullanıcılarının yatırımlarını enflasyondan koruma amaçları doğrultusunda toparlanabilir. Burada ilk kez bir kripto para platformuna Merkez Bankası’ndan yönetici gelmesi, Yönetim Kurulu’nun tamamen kamu ve özel sektörün çok güçlü kurumlarından gelen isimlerle oluşturulması oldukça önemli bir nokta. Bu çerçevede, hem yerli bir platformun küresel ölçekteki başarısı ile küresel düşünüp lokal hareket eden ve kamu kurumlarında gelen önemli isimlerin verdiği güven göz önüne alındığında Türkiye pazarında lider bir konuma ulaşmayı hedefleyerek küresel ölçekte genişlemeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz.”

“İstanbul Finans Merkezi'nde ofis açacağız”

CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu sözlerine, “Her teknolojik devrim, toplumda ilerleme ve dönüşümü teşvik eder. Bizler de bugün teknolojik devrime tanıklık ediyoruz. Bugünkü ilerleme ve dönüşümler bizlere Yeni İnternet Çağı’nı müjdeliyor” diyerek başladı. İnsanlığın farklı teknolojik çağlar ışığında yoluna devam ettiğini anlatan Eşelioğlu, Yeni İnternet’in hızla ilerleme kaydettiği bugünlerde, Türkiye’nin konumundan dolayı jeopolitik avantajlara sahip olduğunu, CoinTR olarak bu avantajları kullanacaklarını aktardı.

Eşelioğlu, sadece bir kripto para borsası olmadıklarını, aynı zamanda bir blok zincir teknoloji merkezi olduklarını ve dolayısıyla Türkiye’deki geleneksel finansı da blok zincir teknolojisiyle destekleyeceklerini ve bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi'nde de irtibat ofisi açacaklarını anlatarak CoinTR’nin vizyon ve amaçlarını şöyle özetledi: “Başlıca üç amacımız var: Türkiye için blok zincir tabanlı, küresel odaklı, güvenli, verimli ve lider bir dijital finansal altyapı oluşturmak. Dijital varlıklara ev sahipliği yapabilmesi için Türkiye'nin kendi altyapısını kurmak ve güçlendirmek, ulusal varlıkların güvenliğini sağlamak ve ulusal finansal egemenliğin bağımsızlığını korumak. Küresel dijital varlıkları Türkiye'ye çekmek, reel ekonomiye ve ve finans sektörüne entegre etmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. CoinTR olarak her adımımızda, kripto ekosisteminin geleneksel ekonomi ile entegrasyonunu sağlamak için çalışıyoruz. Bu entegrasyon Türkiye’de ekonomiye çok belirgin faydalar sağlayacaktır.”

Ali Eşelioğlu geleneksel finans alanında deneyimli bir yönetime sahip oldukların��, bu yönetim kabiliyetiyle yılın son çeyreği ve gelecek sene için Türkiye ve hatta dünya kripto para piyasasında hızlı bir yükseliş ve yüksek bir pazar payına ulaşabileceklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “Yönetim ekibimiz, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, Deutsche Bank ve Vakıfbank vb. kurumlarda görev almış deneyimli yöneticiler ve finans sektörü uzmanlarından oluşmaktadır. Ürün teknolojisi ekibimiz ise bir dönem dünyanın en büyük borsalarından biri olan Huobi'nin ekibindendir. Dijital altyapımız üçüncü nesil olarak nitelediğimiz bir işletim sistemine sahip. Bu sistem ekseriya yerli olmak üzere küresel rakiplerimizden bizi ayıran en önemli teknolojik özelliklerimizin başında geliyor. Bunun yanı sıra stratejik anlamda çok önemli anlaşmalarımız var. Blok zincir, akıllı sözleşmeler ve Web3 uygulama güvenliğinde CertiK, kripto uyumluluk çözümlerinde Elliptic, eticaret kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açığı tespitinde Sansec ve yine blok zincir güvenliği konusunda SlowMist ile anlaşmalarımız var. Bunlar küresel çapta çok değerli anlaşmalar. Bu üç anlaşmanın sağladığı avantajlar, Türkiye’de başka borsalarda yok.”

CoinTR, EOS Network stratejik ortaklığı ile Türkiye’de laboratuvar kuracak

Gelecekte geleneksel finansla entegrasyon için kademe kademe kuracakları altyapıyı ve bu altyapı için gereklilikleri anlatan Ali Eşelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Öncelikle insan kaynakları bağlamında Türkiye ekibimiz güçlendirerek büyütmek, ulusal ve uluslararası finans piyasalarıyla daha entegre çalışabilmek, dijital geleceğin merkezi olmak için çalışıyoruz. Yurt dışı ve yurt içindeki hizmet kapsamımızı arttırabilmek adına küresel ve lokal regülasyonlar ile gereksinimleri takip ederek büyüme stratejimizi geliştirmeyi, olası satın almalara imza atmayı hedefliyoruz. Bu iş birliklerinden bir tanesi de EOS Network stratejik ortaklığı ile Türkiye’de kuracağımız laboratuvar. CoinTR olarak küresel bir ticaret merkezi olan İstanbul'un temel rekabet gücünü artırarak teknolojik uzmanlığına katkıda bulunmaya çalışacağız.”