2024 yılı için elektrik iletim ek ücreti belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 2024'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirlendi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

16.09.2023 10:38:510
Paylaş Tweet Paylaş
2024 yılı için elektrik iletim ek ücreti belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beş olarak belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın tüketiciye yansıyan bir durum olmadığı, teknik bir düzenleme olduğu ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Yorum Yaz