2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

Türk Telekom, dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com'da 2024'ün en çok satan oyunlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital oyun alışveriş platformu Playstore.com, uygun fiyat ve kolay ödeme imkanlarıyla birçok farklı kategoride oyunu 2024 yılında kullanıcılara sundu.

Yıl boyunca Playstore.com üzerinden birbirinden farklı türde oyunları tercih eden oyunseverlerin ilk sırasında, aksiyon kategorisi yer aldı.

2024'te en çok tercih edilen oyun, Japonya'nın Tsushima Ada'sında geçen samuray oyunu "Ghost of Tsushima Director's Cut" oldu ve aksiyon oyunları listesinde de ilk sıranın sahibi oldu.

Listede ikinci sırayı, "M&B Bannerlord", üçüncü sırayı ise "Back 4 Blood" aldı. Rockstar Games'in sevilen oyunu "Red Dead Redemption 2" dördüncü; Kratos'un hikayesini anlatan "God of War: Ragnorök" beşinci sıradan listeye girdi.

Strateji oyunları içerisinde eşli oynanabilen "Helldivers 2", macera oyunları kategorisinde ise son dönemin en çok beğenilen hikayeli macera oyunlarından "The Last of Us Part 1" ilk sırada yer aldı.

Playstore.com'un ürün portföyünde yer alan ve oyunseverlerin çokça tercih ettiği "e-pin" ve "cüzdan" kodlarının yanı sıra dijital kartlar, 2024'te oyuncuların ilgi odağına girdi. Riot Games'in FPS oyunu "Valorant"ın oyun içi marketinde geçerli "Valorant VP"si, en çok satın alınan e-pin oldu.

Dijital kartlarda ise ilk sıraya Google Play kartları, ikinci sıraya iTunes kartları yerleşti.