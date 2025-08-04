2025 Ağustos ayı tavan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündeminde. Peki TÜFE Kira artış oranı tavanı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Ağustos 2025 ayının başlamasıyla birlikte,milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmelerine uygulanacak zam oranını merak ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile tavan kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte Ağustos ayı tavan kira artış oranları da netleşti.

-Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Temmuz 2025 kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor.

1 Temmuz 2024'te sona eren yüzde 25'lik kira artış sınırı uygulaması sonrasında, kira zamları tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %41,13 olmasının ardından tavan zam yüzde %41,13 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası en fazla yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

Ağustos 2025 kira artışı hesaplama örneği

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ağustos ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %41,13

Kira Artış Tutarı: 4 bin 013 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 013 TL

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadardı?

Temmuz ayında 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 43,23 olmasının ardından Tavan zam yüzde %43,23 olarak belirlenmişti.