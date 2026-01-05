2025 yılı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı tüketici fiyat (TÜFE) verilerini açıkladı.
Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89 arttı, aylık %0,89 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %28,31 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %28,31 artış, ulaştırmada %28,44 artış ve konutta %49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,07, ulaştırmada %4,36 ve konutta %7,52 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %1,99 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,99 artış, ulaştırmada %1,03 azalış ve konutta %1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48, ulaştırmada %-0,16 ve konutta %0,24 oldu.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %31,66 arttı, aylık %0,78 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,76 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67 arttı, aylık %0,75 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,36 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %27,10 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,92 artış, imalatta %27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %28,69 artış ve su temininde %57,15 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,81 artış, enerjide %27,06 artış ve sermaye mallarında %29,79 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,05 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,63 artış, imalatta %1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,0 azalış ve su temininde %1,27 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,82 artış, enerjide %3,63 azalış ve sermaye mallarında %1,98 artış olarak gerçekleşti.