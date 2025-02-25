2025 CEOProfil Araştırması: Ekonomi ne zaman düze çıkacak?

CEOClub üyesi 320 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen CEOProfil anketine göre iş dünyası 2025 yılında işlerin iyileşmeye başlayacağını, 2026 yılında da ekonominin düze çıkacağını düşünüyor.

25.02.2025 15:21:400
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2025 CEOProfil Araştırması: Ekonomi ne zaman düze çıkacak?

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Ocak 2025 sayısından

Liderlere göre 2025 yılındaki en büyük risk enflasyon artışının sürmesi. Onu jeopolitik riskler ve bölgedeki savaşların yayılması izliyor. İç talebin yanı sıra ihracat pazarlarındaki olumsuzluklar da şirketleri endişelendiriyor. Bu ortamda büyümeye daha temkinli yaklaşan şirketlerin en büyük önceliği ise kârlılığı artırmak.

2025 yılına dair beklenti büyüme hızının daha da yavaşlayacağına yönelik. Para politikasındaki sıkı duruşun ise yıl boyunca sürmesi bekleniyor. 

Capital Dergisi olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz CEOProfil anketi, bu yıla dair iş dünyasının genel bakışını net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Enflasyondan kur tahminine, ekonomik büyümeden yatırımlara, risklerden fırsatlara pek çok alanda CEOClub üyesi 320 üst düzey yöneticinin görüşlerini içeren araştırmayı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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