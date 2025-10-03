2025 Ekim ayı kira artış oranı açıklandı! İşte Ekim ayı kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Peki TÜFE Kira artış oranı tavanı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 Ekim ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...

Ekim ayı içerisinde kira sözleşmelerini yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, kira artış oranının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte Ekim ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 38,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,83 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 2,52 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 arttı.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 23,66, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 26,59 artış oldu.

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: % 38,36

Kira Artış Tutarı: 3 bin 836 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 836 TL

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39,62 olarak tespit edilmişti. Buna göre, kira kontrat süresi Eylül ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapabildi.