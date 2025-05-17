2025 ilk çeyrek kârını yüzde 233 artırdı

Tarımdan teknolojiye uzanan yatırımlarıyla, halka arz sonrası kurumsal dönüşüm ve büyüme yolculuğunu sürdüren DCT Trading, ilk çeyrekte 1,4 milyar TL hasılat, 151 milyon TL brüt kâr elde etti. 2024 yılındaki görünüm 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife dönen DCT’nin ilk çeyrek net kârı 24 milyon lirayı aştı.

Tuba İlze / [email protected]

2007 yılında Levent Sadık Ahmet tarafından kurulan DCT Trading, halka arz sonrası elde ettiği kaynaklarla yeni yatırımlarını kamuoyuna duyurdu. 2025 yılının ilk üç ayında hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 1,4 milyar TL olan DCT, bu sonuçla 2024 yılı toplam hasılatının yüzde 56’sını 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu. Brüt kârı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 258 oranında artarak 151 milyon TL’ye çıkan şirketin 2024 yılındaki görünümü 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla pozitife döndü. DCT Trading'in net kârı 2025 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 233 artışla 24 milyon 136 bin olarak gerçekleşti.

Ekonomi basını ile ilk kez bir araya gelen ve şirketin birinci çeyrek verilerini değerlendiren DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, “Şirketimizin ürün gamında çeşitlendirmenin etkisiyle bu yıl boyunca aylık bazda iyileşme öngörülüyor. 2024 yılı içerisinde birçok yatırım ve iştirak edinme faaliyetinde bulunduk ve bu çalışmalardan hedeflenen sonuçlar daha ilk yılında meyvesini verdi. Gelir tablosuna yansımayan ama kapsamlı gelirlerde gösterilen 73,6 milyon TL değer artış kazancı da bunu ortaya koyuyor” dedi.

Yatırımlar halka arzdan güç aldı

Halka arzdan sağlanan fon sayesinde şirketin güçlü nakit varlığını korumaya devam ettiğine dikkat çeken Levent Sadık Ahmet, “Şirketin özsermaye büyüklüğü 2024 sonunda 869,8 milyon TL iken, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 artarak mart ayı sonu itibarıyla 950 milyon TL seviyesine ulaşmıştı” ifadelerini kullandı. 2024 Temmuz ayında 505 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı tamamlayan DCT Trading’in halka arzdan net 373 milyon TL gelir elde ettiğini söyleyen Levent Sadık Ahmet, “Bu kaynağın; yüzde 40’ı işletme sermayesine, yüzde 40’ı depo ve çırçır fabrikası yatırımlarına, yüzde 10’u şirket kuruluşu ve iştirak edinimine ve kalan yüzde 10’unu yurt dışı tarımsal kapasite artışına ve GES yatırımına ayrılmış durumda” dedi.

Avrupa’da güçlü iki varlık YAKA ve BLUEFARM

DCT’nin Yunanistan merkezli iki bağlı ortaklığı olan YAKA ve BLUEFARM’ın Avrupa’daki büyük zincir marketlere doğrudan kiraz ve yaban mersini tedariki sağladığını ifade eden Levent Sadık Ahmet, “ 2015 yılında Ata toprakları olan Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde kurulan YAKA IKE ile kiraz işleme ve ihracatına adım attık. Avrupa’ya sertifikalı ürün tedariki sağlarken bölge halkına da ekonomik katkı sunuyoruz. 2021’de kurulan BLUEFARM IKE ise yaban mersini üretimiyle kadın istihdamını ön plana çıkarıyor ve organik tarımda sürdürülebilirliği destekliyor” dedi. BLUEFARM’ın toplam 50 bini aşkın yaban mersini fidanıyla bu yıl 40 ton, yapılacak yeni yatırımlarla 2030 yılındaysa 400 tonluk yıllık üretim ve ticaret kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini söyleyen DCT CEO’su Armağan Saraçoğlu, 2020 sonrası ürün gamını genişleten DCT Trading’in pirinç, mısır ve buğday ticaretine de ağırlık verdiğine işaret ediyor. Buna ek olarak inşaat malzemeleri sektöründe de varlık gösteren DCT Trading, 2025 yılı içerisinde savunma sanayi sektöründe ticari faaliyetlere başlamayı hedefliyor. DCT Trading’in teknoloji alanındaki yatırımlarıyla da öne çıktığını belirten Saraçoğlu, “Halka arz sonrasında, 2024 yılında kurulan İzmir merkezli Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortaklığı gerçekleştirildi. Pulse tarafından üyelerine toplulaştırılmış veri hizmeti, yapay zekâ tabanlı analiz ve öngörü hizmetleri sunan Yatırımcı.AI platformu da yakında üye kabulüne başlayacak. Ayrıca 2024’te New York Pamuk Borsası'nda pamuk fiyatlarını beş gün önce tahmin eden Cotcast AI ve yine ham petrol, altın ve gümüş emtiların gelecek fiyatlarını yapay zekâ modelleri ile tahminleyen TRK Technology’e yapılan ortaklıklarla, emtia piyasalarındaki dijital dönüşüme katkı sunuyor. 2025 yılı itibarıyla savunma sanayisine de adım atan şirket, NORM Technologies ile yaptığı iş birliğiyle koruyucu sistemler ve balistik ürünlerin satış süreçlerine dahil oldu. Bu adım, DCT Trading’in yüksek katma değerli alanlara yönelme stratejisinin bir parçası” dedi.