2025 Temmuz maaşı hesaplama tablosu: Memur, Mühendis, Öğretmen, Hemşire... İşte tüm meslek gruplarında zamlı maaşlar





3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.

MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

2025 Ocak 2025 Temmuz Hizmetli 15/1 ₺41.120,00 ₺47.522,38 Memur (Lise) 12/1 ₺42.881,55 ₺49.558,21 Memur (Lise) 3/1 ₺45.842,94 ₺52.980,69 Memur (Lisans) 1/4 ₺47.806,04 ₺55.249,45 Hemşire 8/1 ₺50.449,54 ₺58.304,54 Hemşire 4/1 ₺55.212,30 ₺63.808,86 Öğretmen 1/4 ₺50.271,08 ₺58.098,28 Öğretmen 8/1 ₺47.053,15 ₺54.379,32 Mühendis 8/1 ₺59.277,93 ₺68.507,51 Mühendis 1/4 ₺64.972,05 ₺75.088,20 Tekniker 9/1 ₺47.443,54 ₺54.830,50 Tekniker 2/4 ₺53.539,20 ₺61.875,25 Teknisyen 9/1 ₺44.649,46 ₺51.601,38 Teknisyen 3/4 ₺48.631,44 ₺56.203,36 Veteriner hekim 1/4 ₺64.637,43 ₺74.701,48 Veteriner Hekim 8/1 ₺59.726,32 ₺69.025,71 İmam-Hatip 1/4 ₺48.241,05 ₺55.752,18 İmam-Hatip 8/1 ₺46.506,60 ₺53.747,68 Araştırma Görevlisi 7/1 ₺61.179,69 ₺70.705,37 Şef 4/1 ₺49.367,60 ₺57.054,14 Şef 1/4 ₺51.531,48 ₺59.554,93 Profesör 1/4 ₺93.487,25 ₺108.043,22 Şube Müdürü/Müdür 4/1 ₺56.550,78 ₺65.355,74 Şube Müdürü/Müdür 1/4 ₺63.633,57 ₺73.541,32 En düşük memur emeklisi ₺19.570,00 ₺22.617,05





Memurlar 15 Temmuz'da Zamlı Maaşlarını Alacak

Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün maaşlarla birlikte ödenecek.



Emekliler için ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor



Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.



SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.



Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise Temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.