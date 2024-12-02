2025’te 2 büyük projeye başlayacağız

Herkesin gördüğünü değil hiç kimsenin görmediğini görmek gerekiyor. Bizim işimizde başarılı olmak için en önemli kural önce bütünü düşünmek. 2025 yılında iki büyük projeye başlayacağız” diyor.

TRC İnşaat, sektörde karmaşık ve zor projeleri hayata geçirmesiyle tanınıyor. Ayrıca tek kadın patrona sahip inşaat şirketi olmasıyla da diğerlerinden ayrılıyor. TRC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökcün, “Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olmak ve başarılı olmak başlı başına fark yaratmak demek. Rekabet ve zorlaşan piyasa koşullarında katma değeri yüksek işler yapmak zor. Herkesin gördüğünü değil hiç kimsenin görmediğini görmek gerekiyor. Bizim işimizde başarılı olmak için en önemli kural önce bütünü düşünmek” diyor. “Hastane yapacaksam sadece inşaat detaylarına değil, sağlık sektörünün dünü bugünü, sorunları, mevzuatları gibi her şeye hakim olmaya çalışırım” diye konuşan Ökcün, 2025 yılında iki büyük projeye başlayacaklarını söylüyor. TRC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökcün, sorularımızı şöyle yanıtladı:

TRC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökcün



TRC İnşaat’tan ve işe bakışınızdan bahseder misiniz?

Bireysel başarıdan çok ekip başarısına inanırız. Sahip olduğumuz gücü doğru değerlendirmek yani sahip olmadığımız bir güce sahipmiş hissine kapılmamak önemli özelliklerimizden biri. Nereden, kimlerle geldiğimizi bilmek ve kararlarımızı verirken başkalarına bağımlı olmadığımızı hissetmenin huzurunu yaşamak bizim için önemli. Şeffaflık ilkesinden ödün vermeyiz. Her zaman geriye dönüldüğünde açıklanabilir işler yaparız. İş yaparken asla ayrımcılık yapmayız. Her işe eşit yaklaşırız ve aynı özeni gösteririz. Söz verdiysek yazılı olmasa bile sözümüzü tutarız.

Sektördeki tek kadın patron olarak sektörü değerlendirirseniz farkınızı hangi özelliklerinizle anlatabilirsiniz?

Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olmak ve başarılı olmak başlı başına fark yaratmak aslında. Artıları da var eksileri de... Artıları daha fazla. Farklı bir bakış açım var. Bir işin tüm detaylarını değerlendiriyorum. Rekabet ve zorlaşan piyasa koşullarında katma değeri yüksek işler yapmak zor. Herkesin gördüğünü değil hiç kimsenin görmediğini görmek gerekiyor. Bizim işimizde başarılı olmak için en önemli kural önce bütünü düşünmek.

Bütünün faydasını düşündüğünüzde hiç kimsenin göremediği çözümleri üretiyor o proje için vazgeçilmez oluyorsunuz. O zaman başarı kendiliğinden geliyor. Hastane yapacaksam sadece inşaat detaylarına değil, sağlık sektörünün dünü bugünü, sorunları, mevzuatları gibi her şeye hakim olmaya çalışırım.

2024 yılını nasıl geçiriyorsunuz? Arz ve talep dengesi açısından nasıl bir yıl olarak geride kalıyor?

Çok hızlı geçti, ekip olarak hep zamanla yarışıyoruz. Devam eden bir hastane ofis ve alışveriş merkezi inşaatımız var. 24 saat bize gerçek anlamda yetmiyor. Yeni tecrübeler edindiğimiz, verimli bir yıl oldu. 2024 yılı arz talep dengesi açısından, sektör açısından zor bir yıldı. Ancak bize yansıması olmadı. Geliştirdiğimiz proje özelinde yılı yoğun taleple geçirdik. Geçtiğimiz son 3 yılda sektör olarak karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunsa maalesef maliyet artışlarıydı.

2025’te en önemli projeleriniz neler olacak?

2025 yılında iki büyük projeye başlayacağız. Konut, hastane, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi ve sosyal alanlardan oluşan karma projeler olacak.

Süreç yönetimini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Karmaşık süreçler, işimizin bir parçası. Önemli olan bu süreçlerde doğru zamanlamayla doğru karar verebilmek. Karar alma konusunda en önemli özelliğim baskı altında asla karar vermemem. Çünkü baskı altında verilen kararlarda yanılma payının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yaptığım işin doğruluğuna olan inancım bu süreçlerde sağlam durmamı sağlıyor.

İnşaat sektörüne yön veren trendler neler?

Yapı bilgi modellemesi, inşaat robotiği, yeşil inşaat, yenilenebilir enerji, ileri yapı malzemeleri, işçi güvenliği, inşaat takibi drone, 3D baskı ve yapay zeka uygulamalarını sayabiliriz. Her biri önemli ilerlemelere yön vermekte.

Göztepe’deki hastane projenizden bahseder misiniz?

TRC Göztepe projesi hastane, ofis ve alışveriş merkezi olan karma bir proje. 2025 yılı ortalarında açmayı planlıyoruz. Platin LEED Sertifikası standartlarında inşa ettiğimiz proje, gerek mimarisi gerek konumu ve özellikleri bakımından sağlık ve sanatın iç içe olduğu bir ilk olacak.

“KİMSENİN ÇÖZÜM ÜRETEMEDİĞİ AMA BİZİM YAPTIĞIMIZ 7 PROJE”

Tüm projelerimin ortak özelliği uzun yıllardır kimsenin çözüm üretemediği ve sonuca ulaştıramad��ğı işler olması. Bütün projelerimin farklı önemli özellikleri var.

1- TRC Göztepe Hastane ve Ticaret Merkezi Projesi(Hastane çarşı ofis)

2- Tuzla Port, Alışveriş ve Yaşam Merkezi (Konut ve alışveriş merkezi)

3- Terakki Vakfı Tepeören Eğitim Yerleşkesi (Eğitim kampüsü)

4- Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Fabrika binası)

5- Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşım. Ve Tic. A.Ş. (Depo inşaatı)

6- Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. (Fabrika binası)

7- Bahçeşehir Okulları A.Ş (Eğitim kampüsü)

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