2034 yılına kadar 1,34 trilyon doları aşması bekleniyor

Dijitalleşmenin hız kazanması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarından şirketlerin iş yapış biçimlerine kadar pek çok alanda dönüşümü beraberinde getiriyor. Günün büyük bölümünü dijital platformlarda geçiren kullanıcılar, satın alma kararlarını da giderek çevrimiçi ortama taşıyor.

Yemek siparişi vermekten otobüs bileti almaya, kıyafet incelemekten haber okumaya kadar günlük hayatın önemli bir bölümü artık internet üzerinden gerçekleşiyor. Dijital platformların yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, kullanıcı sayılarından e-ticarete, çevrimiçi reklam yatırımlarından dijital hizmetlere kadar pek çok alanda büyümeyi beraberinde getiriyor.

TÜİK'in "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025" sonuçlarına göre Türkiye'de 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9'a yükseldi. 2024 yılında yüzde 88,8 olan bu oran, dijital ekosistemin genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu büyümenin en dikkat çekici yansımalarından biri ise çevrimiçi reklam sektöründe görülüyor. Nitekim küresel çevrimiçi reklam pazarının 2025 yılında 359,88 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı, 2034 yılına kadar ise 1,34 trilyon doları aşması tahmin ediliyor.

İnternette Geçirilen Süre Arttıkça Dijital Ekonomi de Büyüyor





İnternet kullanımındaki artışın dijital ekonominin tüm bileşenlerini etkilediğini belirten Dijital Pazarlama Uzmanı Selman Doğrusözlü, “Bugün tüketicilerin büyük bölümü satın alma kararını vermeden önce dijital platformlarda araştırma yapıyor, ürünleri karşılaştırıyor ve kullanıcı deneyimlerini inceliyor. Bu değişim yalnızca e-ticareti değil, çevrimiçi reklam ekosistemini de doğrudan büyütüyor. Zamanın en değerli kaynaklardan biri haline geldiği günümüzde tüketiciler, ihtiyaçlarını istedikleri yerde ve istedikleri anda karşılayabilmeyi tercih ediyor.İnternet kullanımındaki artış ve e-ticaret hacmindeki büyüme de bu dönüşümün geçici bir eğilim değil, kalıcı bir tüketici davranışı değişimi olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.