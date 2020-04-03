25 ülkeye 1,9 milyar dolarlık acil fon

Dünya Bankası, koronavirüsle küresel mücadele kapsamında 25 ülkeye 1,9 milyar dolar acil fon sağlanmasını onayladığını açıkladı.

3.04.2020 09:50:000
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25 ülkeye 1,9 milyar dolarlık acil fon

Dünya Bankası, Yönetim Kurulu'nun koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde ilk acil fon desteği olarak 25 ülkeye 1,9 milyar dolar verilmesini onayladığını bildirdi.


Dünya Bankası'nın acil fon sağlayacağı ülkeler arasında Pakistan, Hindistan, Afganistan ve Etiyopya var.


Banka açıklamasında, koronavirüs salgınının etkilerine yanıt için 40 ülkenin sunduğu projelerin incelenmesinde hızla ilerlediklerini de belirtti.

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