28. EMITT Fuarı’na yurt dışından yoğun ilgi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, her yıl 30.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor. 28. EMITT Fuarı, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Asya, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Amerika’dan katılımcılara ev sahipliği yapacak olan fuarda bu yıl yaklaşık 400 tur satın alma profesyonelinin yer alması bekleniyor. Katılımcılar arasında tur operatörleri ve profesyonel turizm şirketlerinin yanı sıra destinasyon yönetimi, destinasyon düğünü ve (MICE) kongre turizmi alanlarında faaliyet gösteren firmalar da bulunacak.

EMITT Turizm Fuarı, Türkiye'nin Turizm Sektörünü Dünyaya Açan Kapı Olmaya Devam Ediyor!

EMITT Turizm Fuarı, 27 yıldır Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen bir platform olan EMITT’e her yıl ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor.

Sunduğu iş birliği fırsatları ile geçtiğimiz yıl 500 milyon Euro'ya yakın iş hacmi sağlayan fuar, bu yıl ülke ekonomisine sunduğu katma değeri artırmayı hedefliyor. Türk turizminin daha da büyümesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayan bu fuar, her yıl binlerce turist ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artırıyor.

Turizm sektöründeki önemli rakamlara değinen Hacer Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Uluslararası turizm sektöründe 2024 yılında turist sayısının 1,5 milyar kişiye, turizm gelirlerinin ise 1.575 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise 1,62 milyar turist ve 1,65 trilyon dolar gelir öngörüsü bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda pandemi salgını büyüklüklerine 2024 yılında ulaşılacak ve aşılacaktır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefliyor. 2025 yılı için de 65 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefi bulunuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 49,18 milyon olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre ise 2024 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 6,6, Türkiye’ye gelen yurt dışında yaşayan Türk turistlerin sayısı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artış gösterdi. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok turist Rusya’dan gelirken; Rusya’dan sonra en çok turist Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan’dan geldi.”

Turizmi Yeniden Tanımlamak: Sürdürülebilir Bir Gelecek için Cesur Adımlar

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek EMITT Etkinlik Programı, 2025 yılında turizm sektörünü olumsuz etkileyen sorunların çözümlerine yönelik sektörün aksiyon planlarını oluşturabilmesi için “Yeniden Tanımlamak” temasıyla ilham verici ve fuar deneyimini zenginleştirecek pek çok etkinliği izleyicisi ile buluşturacak. EMITT 28. yılında, fuar kapsamında organize ettiği etkinlik programında Pozitif Turizm vizyonunu ele alacak. Bu kapsamda yalnızca atıkları sıfırlamak değil; doğaya ve topluma değer katan, turizmi güçlendiren ve yenilikçi çözümler üreten bir yaklaşım benimsenirken, yaratıcı turizm ürünleri ile yeni pazar fırsatlarının keşfedilmesi amaçlanıyor.

EMITT Fuarı’nın Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “Küresel krizlerin ve çevresel zorlukların gölgesinde, turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek artık bir zorunluluk haline geldi. Turizmi yeniden tanımlamak, sadece bugünün krizlerine yanıt vermek değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceği yaratmak için daha cesur ve yenilikçi bir vizyonla adım atmayı gerektiriyor. İklim krizi, savaşlar ve aşırı turizmin yıkıcı etkileriyle yüzleşirken, sektör oyuncularının iş birliklerini güçlendirip daha dayanıklı ve pozitif bir turizm modeli inşa etme ihtimali üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bu noktada, dünya turizm sektörünün Türkiye buluşma noktası olan EMITT Fuarı bir adım öne çıkıyor. Ayrıca bu yıl, katılımcıların daha fazla iş birliği yapmalarını teşvik eden yeni fırsatlar ve programlar sunarak hedefimizi büyütüyoruz.” açıklamasında bulundu.

3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak EMITT Fuarı’na Bulgaristan, Japonya, KKTC, Venezuela, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Özbekistan, Brezilya, Malta, Seyşeller, Küba, İtalya ve Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke katılım sağlayacak. Ayrıca fuarda, Yunanistan ve Çin’den de bireysel katılımcılar yer alacak.

5 Şubat 2025 tarihinde başlayacak fuarın ilk gününde resmi açılış töreni sonrası konferans sahnesinde sektörün 2024 yılı değerlendirmesi yapılacak ve 2025 öngörüleri masaya yatırılacak. Turizm sektöründe karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkmak için atılması gereken cesur adımlar da konuşulacak. Ayrıca, global trend raporları paylaşılarak gelenekselleşen Başkanlar Oturumu ile gelecek dönem projeksiyonu sunulacak.

Fuar programının 2. gününde ise tematik paneller ile sektör oyuncularının iş birliği yaparak nasıl daha dayanıklı bir turizm modeli oluşturabilecekleri ele alınacak. Sektöre ilham verecek yıldız isimler, influencerlar ve sektörün önemli otel zincirleri, hizmet sağlayıcıları ile yerli ve yabancı destinasyonlar konferans sahnesinde olacak.

Fuar programının son gününde; teknoloji, sürdürülebilirlik, alternatif turizm ve yapay zekâ yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair iyi örnekler ve stratejiler paylaşılacak. İzleyicilerin yeni fikirler geliştirebileceği ve yaratıcı çözümler bulabileceği interaktif tartışmalar kurgulanacak.

Ziyaretçi kaydı için tıklayınız.

Bu bir reklamdır.