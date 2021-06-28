28 Haziran: Piyasalarda gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,61 puan azalarak 1.373,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,30 puan ve yüzde 0,23 kazanımla 1.395,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.368,24, en yüksek 1.397,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

5 HİSSE PRİM YAPTI, 95'İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,48 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.486,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edilecek.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 gerileyerek 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,7158 lira, satışta 8,7507 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6711 lira, satışta 8,7058 lira olarak belirlemişti.



