'3 ayda 30 bin yeni müşteri kazandık'

Pandemi sürecinde online satışlarını 4 kat artıran Derimod, 3 aylık dönemde 30 bin yeni müşteri kazandı. Şirket, e-ticaret operasyonlarını güçlendirmek için 1 milyon TL yatırım yapacak.

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, 10 Mart-31 Mayıs döneminde online satışlarının 4 kat artış gösterdiğini kaydederek, "Bu 3 aylık dönemde yaklaşık 30 bin yeni müşteri kazandık ve bu rakam geçen senenin 2 kat üzerinde. Yeni müşterilerle mevcut müşterilerin ortalama sepet tutarı birbirine yakın. Yeni müşterilerimizde bize güvenerek mevcut müşterilerimiz kadar alışveriş harcaması yapıyor" diyor.

"1 milyon TL yatırım planladık"

"Mağazalar ve e-ticareti birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz" diyen Zaim, müşterileri kalıcı hale getirmek ve e-ticaret operasyonunu güçlendirmek için 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon TL yatırım planladıklarını açıklıyor.

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