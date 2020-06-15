3 bin 323 ürüne 43.6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk çeyrekte 35 bin 370 parti ürünü denetlediklerini, 2 bin 798’inin uygunsuz, 525’inin de güvensiz bulunduğunu, 43,6 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında 35 bin 370 parti ürünün denetlendiğini belirterek, "Bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı" dedi.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 300 bin ithal ürünün denetlendiğini kaydeden Pekcan, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmediğini ifade etti.