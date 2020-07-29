3. faz testlere başladı: İşte koronavirüs aşının tahmini fiyatı

ABD'li ilaç devi Moderna'nın 30 bin kişi ile üçüncü faz testlere başladığı COVİD-19 aşısının fiyatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

29.07.2020 11:38:000
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3. faz testlere başladı: İşte koronavirüs aşının tahmini fiyatı

Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve ABD hükümetinden de 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, hafta başında yaptığı açıklamada üçüncü faz testlerin başladığını duyurmuştu. Üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.

Şirket yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu açıklamıştı.

"AŞININ BİR DOZU 50-60 DOLAR OLABİLİR"

Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazdı. Bilgi veren kaynaklar, aşının ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelerde kullanılabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.


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