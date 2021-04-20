32 şirkete 'çalışan' soruşturması

Rekabet Kurumu, aralarında perakende, gıda ve teknoloji şirketlerinin olduğu 32 teşebbüs hakkında iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı.

Kurumdan yapılan açıklamada, işgücü piyasalarındaki sorunları ve bu sorunlara rekabet hukuku araçlarıyla müdahale edilmesinin yaratacağı faydaların göz önünde bulundurulduğu vurgulanarak, işgücü piyasasının rekabetçi yapısının korunmasının hedeflendiğini belirtildi. Bu çerçevede işgücü piyasasına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Önaraştırma sonucunda elde edilen bilgileri yeterli bulan Kurul'un soruşturma başlattığı şirketler şu şekilde: